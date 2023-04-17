КОМИКСЫ, АЗИЯ И РАВНОВЕСИЕ

С 6 по 9 апреля в Гостином дворе проходила ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ весна, где книжная сеть «Читай-город» представляла самый крупный торговый павильон с концепцией «Семь чувств». В ее рамках книги самых разных жанров были разделены на группы: «зрение», «слух», «обоняние», «вкус», «осязание», «равновесие», «интуиция». Делимся итогами продаж — выборкой из топ-100 читательских предпочтений.

В ТОП-100 по продажам попали:

42 книги авторов из Азии;

39 книг по комиксам и манге;

27 книг русскоязычных авторов.

ТОП-3

Лидером продаж стал роман от популярной китайской писательницы Тянься Гуйюань «Восхождение фениксов» — эксклюзив от издательства «Эксмо» в павильоне «Читай-города». Тянься Гуйюань занимает I место в списке ТОП-50 самых влиятельных писательниц китайской интернет-литературы. Успех книги о Древнем Китае предопределила атмосферная дорама на Netflix, которая стала одним из рейтинговых шоу года. На ярмарке книга продавалась по 1 экземпляру в 3 минуты.

II место в рейтинге — новый роман Ханьи Янагихары «До самого рая». События нового романа разворачиваются в трех эпохах альтернативной истории. Очевидно, не только имя автора, но и возможность осмыслить взаимосвязь времени и судьбы человека через литературу тоже сыграла свою роль.

Тройку лидеров, ожидаемо, замыкает комикс. Тяга к адреналину, попытка соединить любовь к ярким сериалам и чтению сделали комикс Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила» (III место) самым востребованным изданием на ярмарке в категории. Феномен комиксов продолжают изучать. Согласно последнему исследованию «Читай-города», аудиторию комиксов составляют люди от 14 до 55 лет — сегодня это самая широкая возрастная группа читателей. Такого многообразия по возрастам не представлено ни в одной книжной категории.

ТОП-10

Книги в ТОП-10 подтверждают тренды в читательских предпочтениях: любовь к себе, комиксы и азиатские романы. Здесь присутствует бестселлер «К себе нежно» Ольги Примаченко — главная книга последних лет в жанре популярной психологии. Далее — снова книга азиатского автора Сосэки Нацумэ, роман «Ваш покорный слуга кот». Здесь и японское остроумие, и элегантное легкое повествование, и, конечно, всеми любимые коты.

Также в десятке лидеров — комикс «Истребитель демонов» Коёхару Готогэ, роман «Чагин» Евгения Водолазкина и гид по психическому здоровью от Михаила Лабковского, Ольги Примаченко и Татьяны Мужицкой — «Зоопарк в твоей голове. 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить».

ТОП ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

Самые продаваемые детские книги: «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского, «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой и «Все о муми-троллях» Туве Янссон;

Самая популярная книга по дизайну и искусству — Патти Моллика, «Теория цвета. От базовых принципов до практических решений»;

Российские авторы, попавшие в ТОП-100: Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Наринэ Абгарян, Марина Москвина, Виктор Пелевин, Дмитрий Данилов, Сергей Лукьяненко.

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