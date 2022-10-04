Компания Holcim открыла на Вольском цементном заводе уникальный музей

На территории Вольского цементного завода открылся уникальный музей. Экспозиция посвящена истории завода и жизни ее сотрудников в разные годы. Идея создания такого знакового для города музея прозвучала на одном из заседаний Общественного совета, созданного при цементном предприятии. Прошло несколько месяцев, и идея воплотилась в жизнь в юбилейный для завода год.

Завод имеет богатую 125-летнюю историю и бережно хранит традиции. Первый раздел экспозиции посвящен Глухоозерскому цементному заводу, предшественнику современного предприятия. Здесь представлены такие экспонаты, как бочка, которая использовалась в качестве тары для цемента, тачка, на которой такие бочки перевозили, лапти – специальная обувь каталей, рабочих, доставлявших бочки со склада до берега Волги. За смену они проходили до 60 км, перевозили до 16 тонн цемента, и каждый каталь изнашивал две пары лаптей.

В зале, посвященном советскому периоду, когда завод назывался «Большевик», представлены картина «На Волге» Ю. Я. Петрова-Водкина, на которой изображено предприятие, шиферная коробка для противотанковой мины, награды сотрудников за участие в Великой Отечественной войне, макет печи № 8 для производства клинкера и др.

В современном разделе можно увидеть образцы сырьевых материалов, макет современной технологической линии по полумокрому способу производства и образец первого клинкера, произведенный на ней. Здесь же представлены награды, полученные заводом от различных предприятий.

В новой экспозиции большое количество материалов переведено в цифровой формат, здесь же можно посмотреть видеоролик о работе заводе в наши дни и современной технологии производства. В дальнейшем этот контент будет дополняться.

Экспозиция получилась насыщенной и очень интересной. А самое главное, посетить ее могут все, кто хочет побольше узнать об истории цементной индустрии и нюансах цементного производства.

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