Компания «Каропрокат» объявила акцию, призванную укрепить семейные пары ​

Кинопрокатная компания проводит федеральную акцию «Влюбляйся заново!», в рамках которой будет показывать любовные признания россиян на больших экранах.
Создатели акции предлагают парам, давно состоящим в отношениях или браке, признаться в на видео в любви своему партнеру и разместить видеопризнание в социальных сетях. Самые романтичные признания обещают показать 14 февраля перед киносеансами в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино» по всей России.
Партнерами акции стали социальная сеть Одноклассники и сеть кинотеатров Синема Парк и Формула кино. Акция стартует 23 января и продлится до 6 февраля, а уже с 9 февраля участники акции и все зрители сети Синема Парк и Формула кино смогут увидеть лучшие видеопризнания перед сеансами фильма «Свободные отношения».
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