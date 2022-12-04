Компания «Круст» представит новую версию гаджета для инвалидов по зрению

Новый прибор позволяет читать «говорящие» книги, выходить в Интернет, пользоваться YouTube, а также осуществлять звонки и получать смс-сообщения, сообщает пресс-служба компании.

Компания «Круст», производитель оборудования и технических средств реабилитации, представит новый тифлофлешплеер «Войса» на VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Форум пройдет с 30 ноября по 2 декабря на площадке ВДНХ в Москве.

Разработанный компанией многофункциональный тифлофлешплеер для слабовидящих и незрячих людей «Войса» — это полноценный и многофункциональный гаджет для людей с особенностями здоровья.

Новый прибор предназначен для инвалидов по зрению — слабовидящих и полностью слепых людей всех возрастных категорий. Он обладает широким функционалом и позволяет читать «говорящие» книги, выходить в Интернет, пользоваться YouTube, а также осуществлять звонки и получать смс-сообщения.

Благодаря новому тифлофлешплееру «Войса», слабовидящие и незрячие пользователи компенсируют утраченную зрительную функцию, а также смогут легче интегрироваться в общественную среду.

«"Войса” — это продукт нового поколения, который не имеет аналогов на российском рынке тифлотехники, он позволяет слабовидящим людям вести активную социальную жизнь, в том числе общаться с помощью звонков и смс-сообщений. Более того, пользователи устройства получат неограниченный доступ буквально ко всем источникам информации, включая социальные сети и видео-контент, что в целом будет способствовать улучшению их качества жизни», — заявил директор «Круст» Сергей Грибанов.

По его словам, новое устройство также отличается простотой управления — этому способствуют озвученный интерфейс и адаптивно расположенные клавиши.

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