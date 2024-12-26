Компания «MoscowShow» подвела итоги 2024 года

Компания «MoscowShow», завершила невероятно насыщенный 2024 год, оставив яркий след в культурной жизни Москвы и всей страны.

235 мероприятий, организованных компанией за календарный год, представили широкий спектр жанров: от классического балета и оперы до современных мюзиклов и комедий, от камерных концертов до масштабных шоу с участием звезд мировой величины. Эта впечатляющая цифра подчеркивает масштаб деятельности «MoscowShow» и её значительный вклад в развитие культурной сцены России.

Принципиальное отличие компании «MoscowShow» заключается в глубоком понимании социальной ответственности и мы эту ответственность несем с радостью, приглашая зрителей на потрясающие концерты ансамбля имени Александрова и ансамбля «Березка» в Московский Международный Дом Музыки, ведь эти народные коллективы являются буквально олицитворением России!

Более того, компания активно участвует в поддержке талантливых музыкантов, предоставляя им возможность выступать на крупных площадках — в сентябре в состоялся удивительный джазовый вечер Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Ани Чиповской, что способствует развитию российского искусства.

В уходящем году «MoscowShow» порадовала своих зрителей концертами мировых звезд: сенсационный выступления Ричарда Клайдермана в Доме Музыки стало одним из самых ярких событий года. Не меньший резонанс вызвали Рождественский концерт Владимира Спивакова, выступления Алсу с симфоническим оркестром, концерт Аиды Гарифуллиной и балетные Гала Дианы Вишневой.

Мы провели масштабные концерты Ани Лорак в Live Арене и два аншлаговых концерта Елены Ваенги в Государственном Кремлевском Дворце, которые продемонстрировали истинную любовь зрителей талантливым артистам и способность компании в непростые времена организовывать мероприятия для гигантской аудитории на высшем уровне. Завершением года стал концерт «Наш Новый год», который будет показан на Первом канале в Новогодние праздники и соберет несколько миллионов ещё и телезрителей.

Помимо крупных концертов, «MoscowShow» проводила множество интеллектуальных и душевных мероприятий: творческие вечера с участием Андрея Кончаловского, Сергея Минаева и Ирины Хакамады собрали широкий круг поклонников их творчества. Уникальные проекты, такие как концерты «Пушкин в музыке», «Бал русской и итальянской оперы» и «Виртуозы Москвы – времена года», расширяли культурный горизонт московской публики.

Наш театральный репертуар составляет особую гордость – спектакль «12» Никиты Михалкова, «Русский крест» Евгения Миронова, «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, «Старший сын» в исполнеии Виктора Сухорукова, «Папа» с Сергеем Маковецким, «Варшавская мелодия» с Мариной Александровой, «Лев зимой» с Максимом Авериным, «Американские горки» с Геннадием Хазановым – это те хиты, которые мы однозначно рекомендуем к многократному просмотру нашим зрителям!

Заглядывая в будущее, «MoscowShow» готовит новые сюрпризы. 2025 год обещает стать настоящим прорывом в мире культуры. Впервые в истории России состоятся гастроли легендарной Кантонской оперы из Китайской Народной Республики — в театре «Русская песня». Это грандиозное событие привлечет внимание любителей оперного искусства из всей страны и даже за рубежом. Организация гастролей такого масштаба — это задача непростая, требующая огромных усилий и профессионализма. «MoscowShow» берется за этот вызов, обещая зрелищное и незабываемое представление. А сейчас в преддверии новогодних каникул «MоscowShow» советует всей семьей посетить «Щелкунчик. Сказка» на музыку Петра Ильича Чайковского. Масштабная, неповторимая сказка с участием артистов оперы, балета, симфонического оркестра и даже цирка, а само завораживающее действие происходит не только в огромном дворце, в который превращается сцена Московского Международного Дома Музыки, но и по всему зрительному залу!

В планах компании — дальнейшее расширение географии мероприятий, включение в репертуар новых жанров и сотрудничество с еще большим количеством талантливых артистов. Компания продолжит поддерживать благотворительные проекты и вносить свой вклад в развитие российской культуры. «MoscowShow» стремится не только организовывать яркие и запоминающиеся мероприятия, но и способствовать развитию культуры в России в целом.