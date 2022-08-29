Композитор и пианист Игорь Яковенко в МАММ представит новую авторскую программу

9 сентября в 21:00 в МАММ композитор и пианист Игорь Яковенко представит новую авторскую программу «Негативная диалектика», в которой соединяются выверенность академической музыки и чувственность джаза.

Название программы «Негативная диалектика» отсылает к фундаментальной работе Теодора Адорно, в которой философ настаивает на том, что реальность противоречива, а разрешение противоречий — способ сделать ее удобной. В то же время одним из основных свойств мышления, по мнению Адорно, является стремление к избавлению от противоречий. «Негативная диалектика» — бесконечное чередование тезисов и антитезисов, захватывающее и в то же время препятствующее нашему естественному желанию все упростить.

Виртуозную и мгновенно узнаваемую игру Яковенко ценят не только слушатели его сольных концертов. Благодаря своей исключительной музыкальности он стал участником всемирно известного Aldeburgh Festival, основанного еще Бенджамином Бриттеном. Подробная информация доступна mamm-mdf.ru

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