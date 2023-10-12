На ежегодной конференции «Фабрика пространств» о практиках и стратегическом развитии креативных площадок отдельный трек был посвящен общественным пространствам как территории искусства. На примере различных моделей пространств участники рассказали о предыстории, концепциях, аудитории и монетизации искусства. О том, как связать пространство, искусство и город.

За последние 2-3 года в больших, и в малых городах появляется все новые центры современной культуры, арт-центры. В основе их концепции – современное искусство, а своей миссией они видят формирование и развитие новой городской культуры и поддержку творческих сообществ.

Пример тому – культурный центр «Артишок», открытый в Москве всего год назад. Здесь работают с различными видами искусства – от изобразительного до плейбек театра. Через искусство помогают найти точки опоры, самопознание и вдохновение. Среди целевых аудиторий – корпоративные клиенты. Коучинг через искусство на развитие командной работы и контактов между коллегами.

«Задача современного искусства и вообще любого художественного произведения, на мой взгляд, вызвать у человека глубокий эмоциональный отклик», – говорит основатель культурного центра «Артишок» Ольга Шмуклер.

Продвижение современного искусства в регионах – по-своему уникальная история, особенно в таком консервативном городе как в Владимир, который ассоциируется с традиционными музеями и видами искусства. Зачастую аудиторию отталкивает современное искусство даже если оно присутствует в названии, признается основатель Центра современной культуры «Флигель» (Владимир) Анастасия Вавилова.

Также как и Ольга она когда-то работала в бизнесе и подумывала о переезде в большой город. «Флигель» стал не только местом для ее собственной реализации, но и местом притяжения других творческих людей региона. В том числе владимирских художников, которые уже живут в других городах. На них ориентированы программы резидентов.

Здесь проводят выставки, лекции, показы современного кино, саунд-арт, перформансы. Для притяжения горожан работает кафе и такие форматы, как винная школа, школа этикета. Хорошо работают близкие, понятные аудитории вещи, такие как театр. В анонсах экспериментальных спектаклей организаторы не акцентируют на современном искусстве.

«Мы понимаем, что современное искусство сложнее воспринимать обывателю без некой базы, насмотренности. Поэтому проводим много лекций, помогаем нашим лекторам сделать свои презентации очень понятными. Все наши выставки снабжены аудиогидом, чтобы помимо кураторских текстов помочь донести, что хотел сказать художник. Ненавязчиво объясняем, что современное искусство – это не сложно и как в нем разобраться», – говорит основатель «Флигеля» Анастасия Вавилова.

Проводят открытые события и «интервенции» в городское пространство. Например, организованный по инициативе посетителя «Пряха фест», который собрал владельцев домашних прядильных машин со всего мира. На мероприятия, которые могут вызвать больший отклик, здесь всегда делают свободный вход.

Лофт-пространство «Синий коридор» в Петрозаводске находится в сакральном месте бывшего завода, вокруг слободы которого в петровские времена и образовался город. В советское время это был Онежский Тракторный Завод.

В сознании горожан закрепилась парадигма «главное, чтобы работал завод», отмечает сооснователь «Синего коридора» Юлия Утышева. Так была устроена жизнь: люди шли по заводскому гудку утром и возвращались вечером. Их быт вне работы занимал мало внимания, они не акцентировали взгляд на город в принципе.

Но в этом и ответ, как привлечь внимание к современному искусству в постиндустриальном городе – через рефлексию о его истории. Здесь работает Музей недавнего, фотопроект с портретами и историями ветеранов завода, а также коллекция советских неоновых вывесок. Вместе с тем уживаются ремесленники и креативные проекты – это «заходит» всем именно потому, что на «заводе» теплится жизнь!

В историческом здании на набережной находится пространство «Контора пароходства» в Тюмени. Маргинальная заброшка после реновации стала центром притяжения молодежи и развития современного искусства через выставочное пространство, лекции, перформансы, лаборатории, маркеты для художников и городской фестиваль «Морфология улиц».

В отличие от частных пространств, площадка финансируется правительством Тюменской области. Это накладывает нагрузку в плане отчетности при реализации грантовых проектов, говорит замдиректора мультицентра «Контора пароходства» Марина Малюгина. Но и дает свои преимущества творческим единицам (их здесь называют «Создатели»), например, организуя маркет художников в пространство не берет процент с проданных работ.

В числе способов монетизации центры современной культуры называют продажу билетов на события, гранты от государства и частных фондов, программы крупных культурных институций, аренду помещений под мероприятия, размещение кафе, проценты с продажи работ художников, продажу собственного мерча и сувениров (либо в коллаборации). Реже такие общественные пространства используют краудфандинг и эндаунмент.

Пространства могут рассчитывать и на помощь частных инвесторов. Но есть нюанс: презентовать бизнесмену лучше идею проекта, а не финансовую выгоду. Если он разделяет ваши ценности, то найдет свои или привлечет средства. Но если запрос изначально построен через бизнес-план и тот покажется неудачным – уже никто не будет вслушиваться в идею, отметил модератор трека, директор арт-центра «Грифон» (Ижевск) Александр Старков в ходе дискуссии в формате Комнаты решений.

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