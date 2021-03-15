Концерт «Мой Азербайджан» пройдёт в рамках «Посольских вечеров в Царицыно»

«Посольские вечера в Царицыне» – проект, который знакомит российскую аудиторию с многообразием культурного наследия самых разных стран и народов. Традицию «Посольских вечеров» в музее-заповеднике «Царицыно» этой весной продолжит концерт, посвященный культуре Азербайджана: его онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 18 марта 2021 года в 21:00.
Организаторы вечера – Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при поддержке Посольства Азербайджана в России и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, который, говоря о мероприятиях в Царицыне, упоминал об их «особой и очень приятной атмосфере для диалога», а также отмечал красоту старинной архитектуры музея-заповедника.
Концерт получил название «Мой Азербайджан» в честь одной из легендарных песен знаменитого певца, а ныне дипломата Полада Бюльбюль-оглы – она и откроет программу. В ходе вечера также будет уделено внимание любимому слушателями репертуару Муслима Магомаева, отдельный блок программы будет посвящен азербайджанской народной песне, прозвучат и оперные арии на азербайджанском языке. Музыкальные произведения исполнят Эмиль Кадыров (тенор) и Станислав Серебренников (фортепиано).
Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне».
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