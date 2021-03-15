Концерт «Мой Азербайджан» пройдёт в рамках «Посольских вечеров в Царицыно»

«Посоль­ские вече­ра в Цари­цыне» – про­ект, кото­рый зна­ко­мит рос­сий­скую ауди­то­рию с мно­го­об­ра­зи­ем куль­тур­но­го насле­дия самых раз­ных стран и наро­дов. Тра­ди­цию «Посоль­ских вече­ров» в музее-запо­вед­ни­ке «Цари­цы­но» этой вес­ной про­дол­жит кон­церт, посвя­щен­ный куль­ту­ре Азер­бай­джа­на: его онлайн-транс­ля­цию мож­но будет посмот­реть 18 мар­та 2021 года в 21:00.

Орга­ни­за­то­ры вече­ра – Наци­о­наль­ный фонд под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей и музей-запо­вед­ник «Цари­цы­но» при под­держ­ке Посоль­ства Азер­бай­джа­на в Рос­сии и лич­но Чрез­вы­чай­но­го и Пол­но­моч­но­го Посла Азер­бай­джа­на в Рос­сии Пола­да Бюль­бюль-оглы, кото­рый, гово­ря о меро­при­я­ти­ях в Цари­цыне, упо­ми­нал об их «осо­бой и очень при­ят­ной атмо­сфе­ре для диа­ло­га», а так­же отме­чал кра­со­ту ста­рин­ной архи­тек­ту­ры музея-заповедника.

Кон­церт полу­чил назва­ние «Мой Азер­бай­джан» в честь одной из леген­дар­ных песен зна­ме­ни­то­го пев­ца, а ныне дипло­ма­та Пола­да Бюль­бюль-оглы – она и откро­ет про­грам­му. В ходе вече­ра так­же будет уде­ле­но вни­ма­ние люби­мо­му слу­ша­те­ля­ми репер­ту­а­ру Мусли­ма Маго­ма­е­ва, отдель­ный блок про­грам­мы будет посвя­щен азер­бай­джан­ской народ­ной песне, про­зву­чат и опер­ные арии на азер­бай­джан­ском язы­ке. Музы­каль­ные про­из­ве­де­ния испол­нят Эмиль Кады­ров (тенор) и Ста­ни­слав Сереб­рен­ни­ков (фор­те­пи­а­но).

Онлайн-транс­ля­ция вече­ра будет вестись на пор­та­ле «Культура.РФ», в соц­се­ти «Одно­класс­ни­ки», на сай­те музея-запо­вед­ни­ка «Цари­цы­но», на стра­ни­цах в Facebook и «ВКон­так­те» инфор­ма­ци­он­но­го агент­ства «Музы­каль­ный Клон­дайк», на сай­те про­ек­та «Посоль­ские вече­ра в Царицыне».

Офи­ци­аль­ный сайт про­ек­та: ambassadore.ru .

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