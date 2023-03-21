Кондитерская по мотивам сериала «И снова здравствуйте!» открылась в Москве

Накануне премьеры нового сезона комедийного хита «И снова здравствуйте!» Иви открыл тематическую кондитерскую совместно с владельцем кофейни, в которой снимались некоторые сцены сериала.

История главного героя Бориса, которого играет Андрей Мерзликин, начинается с того, что он мечтает завязать с криминальной деятельностью и открыть кондитерскую. Однако, мечте так и не суждено сбыться, потому что героя убивают. Неожиданно Борис оживает и принимается за решение гораздо более насущных проблем. К премьере второго сезона владельцы одной из московских кофеен вместе с создателями сериала воплотили мечту Бориса в реальной жизни.

21 марта кондитерская «И снова здравствуйте!» открыла двери для посетителей. Концепция сериала раскрыта здесь не только в названии и оформлении, но и в меню. В нем представлены оригинальные десерты и коктейли, созданные в тематике сериала. Гости могут попробовать «Взрыв мусса», «Киллер на час», «Огнестрел», «Осколочная картошка» и «Кровавый бархат». За «оживляющую» часть отвечают два напитка: коктейль «Сразу в рай» небесно-голубого цвета, в котором, при оригинальной подаче растворяется «облако» сахарной ваты, и горячий напиток на кофейной основе «Поднимет мертвого». Его рекомендуют пить с утра, чтобы моментально проснуться и получить заряд бодрости на весь день.

В день открытия в кондитерскую пришли актеры сериала Денис Власенко и Татьяна Струженкова. Гости приняли участие в мастер-классе по приготовлению и украшению «убойных десертов».

Кофейня-кондитерская «И снова здравствуйте!» открыта для гостей с 8 утра до 10 вечера в будни и с 9 утра до 10 вечера в выходные по адресу Москва, ул. Архитектора Щусева, д. 2, к. 2.

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