Конкурс двойников Виктора Пелевина

Издательство «Эксмо» при поддержке Maximonline.ru объявляет конкурс «Изображая Пелевина» и предлагает всем желающим принять в нем участие.
Что необходимо сделать:
- Внимательно прочитайте условия участия и Положение о конкурсе.
- Сфотографируйтесь в образе Пелевина и опубликуйте конкурсную работу на своей открытой странице в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники c хэштегом #ЯВикторПелевин, а также пришлите фотографию на e-mail pr1@eksmo.ru с указанием личных данных для обратной связи (ФИО, город проживания, контактный номер телефона).
- Дождитесь объявления результатов.
Что нужно знать:
- Прием работ стартует 20 октября 2022 года и заканчивается в 22 ноября 2022 года в 23:59.
- Шорт-лист будет опубликован на сайте “Эксмо” 25 ноября 2022 года.
- Победитель будет объявлен на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction №24.
Призовой фонд:
- I место — 50 тысяч рублей.
- II и III место — мерч-боксы.
Где читать новости:
- Сайт издательства «Эксмо».
- Страница «Книги Эксмо. Издательская группа» в социальной сети Вконтакте.
- ТГ-канал «Что я прочитал — Эксмо».
И помните: «Книги о пути к успеху обычно пишут люди, чей главный жизненный успех — нормально продать книгу о пути к успеху. Если ты не планируешь писать подобных книг сам, читай только тех, кто чего-то реально достиг», — говорит Виктор Пелевин.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.