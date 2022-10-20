Конкурс двойников Виктора Пелевина

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Издательство «Эксмо» при поддержке Maximonline.ru объявляет конкурс «Изображая Пелевина» и предлагает всем желающим принять в нем участие.

Что необходимо сделать:

  • Внимательно прочитайте условия участия и Положение о конкурсе.
  • Сфотографируйтесь в образе Пелевина и опубликуйте конкурсную работу на своей открытой странице в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники c хэштегом #ЯВикторПелевин, а также пришлите фотографию на e-mail pr1@eksmo.ru с указанием личных данных для обратной связи (ФИО, город проживания, контактный номер телефона).
  • Дождитесь объявления результатов.

Что нужно знать:

  • Прием работ стартует 20 октября 2022 года и заканчивается в 22 ноября 2022 года в 23:59.
  • Шорт-лист будет опубликован на сайте “Эксмо” 25 ноября 2022 года.
  • Победитель будет объявлен на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction №24.

Призовой фонд:

  • I место — 50 тысяч рублей.
  • II и III место — мерч-боксы.

Где читать новости:

  • Сайт издательства «Эксмо».
  • Страница «Книги Эксмо. Издательская группа» в социальной сети Вконтакте.
  • ТГ-канал «Что я прочитал — Эксмо».

И помните: «Книги о пути к успеху обычно пишут люди, чей главный жизненный успех — нормально продать книгу о пути к успеху. Если ты не планируешь писать подобных книг сам, читай только тех, кто чего-то реально достиг», — говорит Виктор Пелевин.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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