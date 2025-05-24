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Конкурс красоты «Мисс Федерация 2025» завершился в Стамбуле

editor
By editor
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конкурс красоты мисс федерация 2025 в стамбуле

В самом сердце Турции, в легендарном городе Стамбуле, состоялся финал известного международного конкурса красоты «Мисс Федерация 2025». По традиции проекта весной десять конкурсанток поборолись за престижные титулы и короны после прохождения нескольких этапов отбора на сайте конкурса.

Мероприятие проходило в древней византийской цистерне Binbirdirek, в окружении старинных высоких колонн с невероятной атмосферой музейного наследия. Ивент собрал около тысячи гостей, представителей международной прессы, инфлюэнсеров и турецкую бизнес-элиту. Организаторы конкурса, агентство IRBIS MEDIA GROUP, настолько впечатлили публику, что были удостоены турецкой ивент-премией в номинации «Лучшее PR-агентство года».

Открыло шоу-программу искрометное выступление восточного певца Тельмана, с исполнением на турецком языке зажигательного хита про «Чёрные глаза» («Qara Gozler»). Ведущим церемонии «Мисс Федерация» был приглашён Фаби Мавлянов, а в состав компетентного жюри вошли: издатель Klass magazine Муаммер Капучуоглу, основатель Mayadroom Agency Мевлют Деде, дизайнер Мерве Нур Мерич, продюсер Анастасия Павельева, продюсер Иван Ирбис, Анастасия Нагорная — модель и телеведущая, обладательница титула Grand Prix Best Model Slava Zaitsev 2022

Титулы в финале конкурса получили:

Miss Federation Grand Prix 2025 - Ангелина Обходова

«Miss Federation Grand Prix 2025» — Ангелина Обходова

Miss Federation 2025 - Мария Кокарева

«Miss Federation 2025» — Мария Кокарева

Vice Miss Federation 2025 - Ирина Богаткина

«Vice Miss Federation 2025» — Ирина Богаткина

2 Vice Miss Federation 2025 - Елена Бурчак

«2 Vice Miss Federation 2025» — Елена Бурчак

Miss Federation Top Model - Елизавета Уханова

«Miss Federation Top Model» — Елизавета Уханова

Miss Federation Best Model - Нина Друзь

«Miss Federation Best Model» — Нина Друзь

Miss Federation Cover Model - Яна Шейх

«Miss Federation Cover Model» — Яна Шейх

Miss Federation Podium Model - Диана Круглова

«Miss Federation Podium Model» — Диана Круглова

Miss Federation Photo Model - Полина Чибиряк

«Miss Federation Photo Model» — Полина Чибиряк

Miss Federation Fashion Model - Алёна Белитова

«Miss Federation Fashion Model» — Алёна Белитова

Спонсорами мероприятия выступили: бренд парфюмерии Pellinn Paris и бюро флористики Huseyin Avni Ozkan.

Фото предоставлены организаторами

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