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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Конкурс «Партитура» назвал имена своих лауреатов

editor
By editor
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партитура

III Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» вышел на финишную прямую: из 1094 присланных заявок отобраны 40 лучших, и их авторы стали лауреатами.

Теперь жюри предстоит определить победителей в восьми номинациях: «Симфоническое произведение крупной формы»; «Симфоническое произведение малой формы»; «Балетная музыка»; «Опера»; «Киномузыка»; «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»; «Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл»; «Хоровая музыка».

Восемь победителей конкурса получат денежные призы, а их произведения прозвучат на единственной в России государственной радиостанции классической музыки – «Орфее». Кроме того, организаторы конкурса уверены, что музыка молодых композиторов обязательно попадет в репертуар симфонических оркестром и музыкальных театров страны.

8 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И Чайковского состоялось первое открытое прослушивание (читка) произведений лауреатов III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» в номинациях «Киномузыка» и «Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл». Музыку лауреатов исполнил Московский государственный академический симфонический оркестр (художественный руководитель Иван Никифорчин). За дирижерский пульт встал заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий.

Впереди еще четыре прослушивания. Попасть на них можно совершенно бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта. Кроме того, прямые трансляции из Консерватории, а также запись уже прошедшей читки можно на медиаплатформе «Орфей».

Конкурс «Партитура» проводится Фондом инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) совместно с Российским государственным музыкальным телерадиоцентром «Орфей» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото — Наталья ЛЬВОВА

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