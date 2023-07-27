КОНКУРС «СУРОВАЯ НИТКА» ВОЗРОЖДАЕТ ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Набирает обороты IX Всероссийский конкурс военной вышивки «Суровая нитка» 2023, посвященный Году педагога и наставника.

Этот конкурс по-своему уникален. Где вы еще увидите работы конкурсантов, созданные не только обычной иглой, но и довольно непростыми технологиями рукоделия, в результате чего получаются очаровательный рисунок на ткани или войлоке, симпатичные объемные игрушки, радующие глаз панно, оригинальные предметы одежды или различные аксессуары. И вся эта красота, тематически связанная с историей и современностью Вооруженных Сил, родилась не на пустом месте. Ее истоки в подзабытых традициях русского декоративно-прикладного народного творчества.

Конкурс, который проводят Департамент культуры Минобороны России и Центральный Дом Российской Армии при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, как раз и преследует цель – возродить и сохранить традиции вышивки на военную тему, содействовать творческому росту мастеров, работающих в области декоративно-прикладного искусства.

На 1-й Всероссийский конкурс военной вышивки «Суровая нитка» в 2014 году были представлены вышитые картины, декоративные панно и старинные вышивки, посвященные древнерусскому воинству, Русской армии 18-19 веков, Великой Отечественной войне и современной армии.

Авторы представили переосмысленные с помощью иголки и нитки полотна русских художников (в их числе, к примеру, «Три богатыря» Василия Васнецова), а также креатив в виде бисерного танка и вышитых полотен с эпизодами учений Российской армии.

За все последующие годы конкурс «Суровая нитка» только развивался и расширялся. Скажем, в прошлом, 2022-м, году в нем приняли участие более 200 человек. Свои работы прислали как художники-любители, так и профессионалы разных возрастов из различных уголков России: из Калининграда и Приморья, Северной Осетии и Тывы, Астрахани и Красноярска, Твери и Якутии, Севастополя и Чукотки, Архангельска и Ростова-на-Дону. Есть уверенность, что и ныне активность будет высокая. Впрочем, об этом станет известно к исходу октября, когда завершится прием заявок.

Напомним, нынешний конкурс, который посвящен Году педагога и наставника, проводится в четырех возрастных категориях: от 5 до 8 лет, от 9 до 13 лет, от 14 до 18 лет и после 18 лет. В каждой категории определяются победители и призеры. Победитель всего конкурса удостаивается Гран-при. Работы лауреатов будут представлены на выставках Минобороны России.

Все желающие, принять участие в конкурсе, могут направить свои заявки и работы по адресу: 129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 1, ЦДРА, (с пометкой «Суровая нитка»).

Контактный телефон – 8-495-688-53-42.

Положение по конкурсу .

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