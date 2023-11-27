Константин Богомолов назначен режиссером церемонии награждения Russian Creative Awards 2023

Совсем скоро в концертном зале «Зарядье» состоится ежегодная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Режиссер церемонии 2023 – театральный деятель, актёр, театральный и кинорежиссёр, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Церемония превратится в театральную постановку, внутри которой пройдет награждение победителей Премии 2023 года в 10 номинациях. В основе действа – манифесты деятелей культуры – Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева и др. Вручение Премии в каждой из номинаций предваряют монологи героев из прошлого, в которых перевоплотятся известные актеры – Сергей Епишев, Никита Худяков, Екатерина Гусева, Игорь Гордин, Богдан Жилин и другие. За музыкальное сопровождение церемонии отвечает Петр Дранга с оркестром DYP ORCHESTRA.

Режиссер церемонии 2023, актёр, театральный и кинорежиссёр, художественный руководитель Театра на Малой Бронной:

«Сцена «Зарядья» превратится в своеобразную капсулу времени, где возможно невозможное — встреча креативных деятелей России из разных эпох. В основу церемонии лягут манифесты известных людей – театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева, режиссера театра и кино Сергея Эйзенштейна, кинорежиссера и сценариста Дзиги Вертова, реформатора театра Константина Станиславского. Вручение Премии в каждой из номинаций будет открывать монолог героя прошлого. Манифесты посвящены тому, что испытывал человек, когда создавал что-то новое, его переживаниям и восторгам, сомнениям и обретению уверенности».

Директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова:

«Наша премия – это не только смотр лучшего в сфере креативных индустрий, но и самостоятельный, уникальный продукт. В этом году мы решили обратиться к театральному искусству. Нам было важно создать связь творческого продукта прошлого и креативных индустрий настоящего, показать преемственность поколений, наш культурный код. И я уверена, что нас ждет невероятная, завораживающая постановка – Константин Богомолов тонко чувствует настроения творческих людей, блестяще работает с текстом и актерами».

Фото – ТАСС