Константин Богомолов выпускает новый спектакль в Театре на Бронной «Гамлет in Moscow»

Константин Богомолов продолжает исследование на тему человеческих страстей и пороков и готовит к показу свой новый спектакль «Гамлет in Moscow», премьера которого состоится в рамках XXII Открытого Фестиваля Искусств «Черешневый Лес» 21, 23 и 30 июня 2022 года.

За литературную основу постановки взята знаменитая пьеса Шекспира, переосмысленная с учетом реалий наших дней. Действие спектакля вписано в современный московский быт, о чем напрямую говорит название постановки. Многообразие столицы отражается на сцене настолько точно и подробно, что трагедия приобретает комичные черты. Однако вечные шекспировские темы из «Гамлета» никуда не делись — вопросы долга и мести, размышления о жизни и смерти интегрированы в московскую колоритную реальность.

Для этой постановки выбран особый формат — сцена-арена, где зритель максимально приближен к происходящему. Кстати, в антракте, в фойе, действие спектакля также продолжается.

«Гамлет in Moscow» во многом является продолжением другой постановки Константина Богомолова «На всякого мудреца» в Театре Наций, в которой режиссер погружает зрителя в мир столичной богемы, ее спален, офисов, ресторанов, показывая, насколько нелепо выглядят эти люди в стремлении казаться тонкими и осведомленными, рассуждая об искусстве и вечных ценностях.

В спектакле заняты: Владислав Долженков, Александра Ребенок, Яна Енжаева, Мария Шумакова, Игорь Миркурбанов, Василиса Перелыгина, Мария Янычева, Евгений Перевалов, Сергей Епишев, Лера Горин, Максим Шуткин, Иван Тарасов, Дмитрий Гурьянов, Александр Шумский, Григорий Верник, Владимира Петрик, Денис Зайнуллин, Никита Найденов и другие.

Режиссер-ассистент – Эдгар Закарян.

Художник спектакля – Лариса Ломакина.

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