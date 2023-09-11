«Контейнере»: START представил премьеру трейлера финального сезона

В финале драмы о суррогатном материнстве героям придется вернуться к тому, с чего все начиналось, и наконец понять, куда приводит бизнес, построенный на чувствах. Какие грани суррогатного материнства откроются на этот раз? Премьера финального сезона сериала «Контейнер» — на START уже с 14 сентября. Представляем трейлер сезона.

В третьем сезоне Вадим (Филипп Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Саша считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?

К своим ролям в сериале также вернутся Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы»), Роман Васильев («Жить жизнь»), Елизавета Шакира («Нулевой пациент»), Маша Лобанова («Поехавшая», «Сестры») и Маруся Фомина («Хороший человек», «Содержанки»). Режиссером и шоураннером вновь стал Алексей Ляпичев, работающий над проектом с первого сезона.

Исполнительница роли Марины Маруся Фомина рассказывает, как «Контейнер» повлиял на ее жизнь:

«Эта роль подарила популярность, меня стали узнавать на улицах. Спустя почти 20 лет работы в кино я получила этот бонус благодаря “Контейнер”. Плюс получила очень много приятных писем от состоявшихся в индустрии людей, чье мнение я уважаю. Это приятно. В каком-то смысле “Контейнер” — это долгожданный и важный для карьеры проект. Но все хорошее когда-то заканчивается. Качественная история не может длиться вечно. В новом сезоне моя героиня получит по заслугам, этот беспредел не мог оставаться безнаказанным».

По словам Оксаны Акиньшиной, новый сезон будет динамичным, а некоторые герои почувствуют себя «на грани»:

«В третьем сезоне изменится ритм и подача персонажей. Режиссер Алексей Ляпичев изначально писал этот сценарий, еще самый первый сезон — и очень хорошо чувствует, как должны меняться персонажи. С моей героиней случится ситуация, которая станет “последней каплей”. Она будет переживать внутреннюю смуту. К сожалению, иногда люди очень не хотят слушать свое сердце и не умеют беречь себя».

Елизавета Шакира призналась, что будет скучать по своей героине, но в то же время рада финалу:

«Я росла вместе с моей героиней Евой и познавала себя через нее. Никогда не подружилась бы с ней в реальной жизни — но благодаря сериалу Ева стала кем-то близким для меня. Эта роль и “Контейнер” в целом позволили оказаться там, где я есть сейчас. В третьем сезоне зрителей ждет много неожиданного, поворотного. Найдутся недостающие пазлы, чтобы сложилась целостная картина мира, о котором мы рассказывали на протяжении всех сезонов. Буду скучать, но я рада, что история обретает финал и мы отпускаем персонажей в свободное плавание, жить свою жизнь».

В новом сезоне к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина (совсем скоро ее можно будет увидеть в новом сериале START «Престиж»), Игорь Бочкин («Нулевой пациент», «Московская сага»), Анна Легчилова («Диверсант»), а также Ангелина Пахомова («Медиатор») и Анастасия Имамова («Против всех»).

Любовь Толкалина исполнила роль бывшей жены главного героя Вадима и поделилась своими ощущениями:

«Это кино про то, как не надо, про то, как сломаться по-настоящему, про все ловушки, которые люди сами себе расставляют. Очень хочется исцеления для всех героев. Хочется снять с них всю кожуру ненужную и сказать: “Ребята, идите просто в лес погуляйте, полежите на траве, посмотрите на небо. Гитару в руки и прыгать через костер около Финского залива”. Очень жаль Вадима — он как Снежная королева, всех замучил. Мы должны помнить, что мы в первую очередь люди. А люди мы только тогда, когда заботимся о близких».

Первый сезон драмы о суррогатном материнстве вышел на START в сентябре 2021 года. «Контейнер» стал первым российским сериалом, отобранным Apple TV+ в категорию Originals, а также лучшим российским оригинальным сериалом по оценкам зрителей (согласно данным опроса Telecom Daily за второе полугодие 2021 года, среди проектов собственного производства всех онлайн-кинотеатров России).

Фото — онлайн-кинотеатр START

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