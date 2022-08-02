«Концерт — Аппассионата» состоится в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых

Август в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых начнётся ярко, с концерта, полного энергии. Его название задаёт тон: «appassionato» в переводе с итальянского языка — воодушевленно, страстно, живо.

Концерт посвящен поискам выражения различных оттенков страсти в музыке. В первой его части – романтической, родом из XIX века – прозвучит лиричная, полная душевных метаний музыка Франца Шуберта, ярко контрастирующая с пламенем мелодий из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в аранжировке Франсуа Борна. Далее противостояние немецкоязычной и французской композиторских школ перейдет на новый уровень, и импрессионистская Соната Аппассионата 1917 года Зигфрида Карг-Элерта будет увлекательно оттенена современной композицией «Смех Сары» (2001) композитора Гийома Коннессона.

В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов Антон АБАНОВИЧ (флейта) и Марина ВАСИЛЬЕВА (фортепиано).

Антон Абанович закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, работал в различных симфонических оркестрах, кандидат искусствоведения.

Марина Васильева – выпускница Московской консерватории имени П.И. Чайковского, имеет множество наград различных международных конкурсов, которые она получила и как сольная пианистка, и в составе различных камерных ансамблей.

Для гостей концерта подготовлен специальный БОНУС – БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ перед началом концерта, на которой они познакомятся с историей усадьбы Васильчиковых и узнают о салонных вечерах, которые проходили здесь, а также о знаменитых гостях дома.

Начало экскурсии — 18:30, начало концерта — 19:00.

Сбор гостей концерта на экскурсию — на первом этаже в зоне кассы.

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