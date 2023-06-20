Концерт «Беларусь созидающая. БЕЛАЗ – 75 лет» пройдёт на ВДНХ

25 июня на территории Главной выставки страны состоится концерт «Беларусь созидающая. БЕЛАЗ — 75 лет», в котором примут участие ведущие белорусские артисты и коллективы. Также для посетителей будет организован доступ в экспозицию карьерного самосвала «БЕЛАЗ-7558». Посещение всех активностей свободное.

Концертная программа пройдет с 12:00 до 20:00 на площадке за павильоном №58 «Земледелие» (Музей славянской письменности «Слово»). В нем примут участие ведущие артисты и коллективы Республики Беларусь, среди которых виртуоз-балалаечник Александр Воронище, заслуженные артисты Республики Беларусь Руслан Алехно, Александр Солодуха, арт-группа «Беларусы», заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко, фолк-шоу «Забабоны».

В рамках мероприятий можно будет подняться на палубу карьерного самосвала «БЕЛАЗ-7558», расположенного во дворе павильона №18 — Выставочно-торгового центра Республики Беларусь, сделать оригинальное фото в специальной зоне «Качели» и приобрести сувениры с фирменной символикой на память.

Кроме того, у гостей будет возможность отправить памятную открытку с изображением самосвала в любую точку мира с помощью Почты БЕЛАЗ, которая расположится рядом с этим экспонатом.

Экспозиция карьерного самосвала «БЕЛАЗ-7558» появилась на ВДНХ в прошлом году у павильона №18. Модель высотой 5,5 метра, представленная на Выставке, перевозит до 90 тонн груза, ее кузов — размером с однокомнатную квартиру. И это еще не самый большой самосвал в линейке карьерной техники ОАО «БЕЛАЗ», зато один из самых востребованных на горнодобывающих предприятиях России. С помощью информационной стелы посетители могут узнать об истории легендарной марки и о перспективных направлениях развития, детально изучить конструкцию машины, познакомиться с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса — самым большим в мире карьерным самосвалом «БЕЛАЗ-75710» грузоподъемностью 450 тонн и прокатиться на нем, а также посетить завод «БЕЛАЗ» и своими глазами увидеть сборку легендарных гигантов с помощью технологии виртуальной реальности в зоне BELAZ-VR.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.