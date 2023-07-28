Концерт «Голос флейты. Прокофьев, Гендель, Моцарт» пройдет в Музее музыки

3 августа 2023 года в Российском национальном Музее музыки состоится третий концерт проекта «Чистая классика».

В программе концерта «Голос флейты. Прокофьев, Гендель, Моцарт» прозвучат музыкальные шедевры произведений Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Лучано Берио, Сергея Прокофьева и Йоахима Андерсена - флейтиста виртуоза, который был первым солистом Берлинской Филармонии, также работал в Петербурге в Капелле и был участником оркестра Штрауса в «павловских сезонах».

Идея концерта состоит в том, чтобы раскрыть все возможности флейты, показать богатую палитру тембров, безграничные технические возможности инструмента, в которых композиторы выражают свои идеи.

В программе концерта участвует выдающийся флейтист, солист оркестра Большого Театра России, лауреат международных конкурсов, Николай Попов. Николай владеет всеми гранями флейтового мастерства. Он также автор сочинений для Духового квинтета Большого Театра, принимает участие в самых разных музыкальных проектах, как аранжировщик, саксофонист и педагог. Партнером Николая Попова в концерте «Голос флейты. Прокофьев, Гендель, Моцарт» выступит известный пианист, автор проекта «Чистая классика», Виктор Ямпольский.

Цикл концертов-лекций проекта «Чистая классика» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» совместно с телерадиоцентром «Орфей» и Российским национальным музеем музыки.

Сбор гостей в 18:00;

Перед концертом лекция-экскурсия в 18:30;

Начало концерта в 19:00.

Адрес: г. Москва, ул. Фадеева, дом 4.

Участие бесплатное, регистрация обязательна, количество мест ограничено. Тел.: +7 (495) 605-65-15 (доб. 1131, 1121).

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