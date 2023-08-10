Концерт «Лето. Джаз. РОСИЗО» на ВДНХ: выступление группы «Moonshine»

В павильоне «Книги» РОСИЗО на ВДНХ продолжаются летние концерты джазовой и блюзовой музыки резидентов Клуба Алексея Козлова. 12 августа в 16:00 в уютном пространстве павильона для посетителей ВДНХ выступит группа «Moonshine».

Это акустический камерный проект музыкантов, зарекомендовавших себя на московской блюзовой сцене: Юрия Новгородского, Евгения Глухова и Михаила Данилова. Музыканты играют на гитаре, губной гармонике, стомпбоксе, слайд- и стил-гитарах, стиральной доске, банджо, пандейро, казу, тамбурине, костях и еще на множестве уникальных инструментов. Все это — в сочетании с сольным и хоровым вокалом, а также образовательным конферансом, который применяется в строго выверенных и дозированных количествах.

Продолжит фестиваль группа «Django Friends» — один из немногих коллективов столицы, работающий в направлении джаз-мануш. Стиль родился в 1930-е годы во Франции благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту, который, как и большинство его именитых последователей, принадлежал к цыганской народности мануш. Это джаз без труб и барабанов, основанный на свинге; джаз без лишней деликатности, страстный и открытый, музыка, в которой веселье, грусть, танцы и слезы органично соседствуют с проникновенной лирикой и балладами на французском языке. Музыканты Георгий Яшагашвили, Лу Головина, Екатерина Перелыгина, Илья Делизонас выступят 19 августа в 16:00.

Завершит серию летних джазовых концертов группа «Трио Галеев-Разин-Иванушкин» 26 августа в 16:00. Классическое джазовое трио, в репертуаре которого собраны лучшие хиты Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Коула Портера и других композиторов. Свинг в исполнении Трио приобретает современное звучание, соединяет в себе влияние как старой, так и современной джазовой школы.

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