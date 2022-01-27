Концерт – презентация альбома композитора Александра Чайковского пройдёт в Москве в рамках Фестиваля искусств Юрия Башмета

30 января 2022 года в столичном Башмет Центре прозвучат сочинения композитора Александра Чайковского. Концерт состоится в рамках III Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета при поддержке Русского концертного агентства, Российского музыкального союза и «Фирмы Мелодия».

III Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве пройдет с 17 января по 12 февраля 2022 года и объединит 12 концертов и театрально-музыкальных постановок на семи площадках города. Публику ждут мировые премьеры, уникальные концертные программы и литературно-музыкальные вечера с участием известных российских и иностранных музыкантов, а также знаменитых актеров театра и кино.

На концерте 30 января зрителям будут представлены яркие камерные произведения выдающегося композитора, пианиста, педагога, народного артиста России, профессора Московской консерватории, лауреата премии Правительства Российской Федерации Александра Чайковского: Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано, соч. 48, и Струнный квартет № 7, соч. 145.

В жанровом разнообразии произведений Александра Чайковского камерная музыка занимает особое место. Чайковский называет квартетный жанр «феноменальной школой техники», «великолепным экзерсисом для очищения мозгов» композитора – к какому бы стилю и направлению он ни принадлежал.

Сочинения, вошедшие в программу предстоящего концерта, включены в альбом «Струнные квартеты и Фортепианный квинтет», который был записан в Московской государственной академической филармонии в 2020–2021 годах. В рамках концерта состоится презентация альбома: с этого дня он будет доступен на CD, а также появится на всех цифровых площадках.

В новом альбоме представлены восемь квартетов, созданных Александром Чайковским в разные годы, и фортепианный квинтет. Квартеты исполняют лауреаты международных конкурсов Леонид Железный (скрипка), Деннис Гасанов (скрипка), Дарья Филиппенко (альт) и Василий Степанов (виолончель). Примечательно, что каждого из музыкантов композитор лично пригласил для участия в записи альбома: до этого они исполняли музыку автора по отдельности, играли в ансамблях, но именно в таком составе встретились впервые. Для записи квинтета к ним присоединился один из самых востребованных пианистов мира, заслуженный артист России Борис Березовский. На презентации диска все музыканты вновь соберутся вместе.

Интересно также, что Струнный квартет № 7 в трех частях Александр Чайковский написал в начале 2021 года, уже во время записи альбома: на презентации в Башмет Центре состоится его концертная премьера. Произведение посвящено Дмитрию Гринченко – генеральному директору Русского концертного агентства, известному продюсеру и менеджеру проектов в сфере академической музыки, связанному творческой дружбой с Александром Чайковским, Юрием Башметом и многими другими видными деятелями культуры.

В концерте-презентации примут участие сам композитор Александр Чайковский, артистический директор Зимнего международного фестиваля искусств, альтист, дирижер, педагог, народный артист СССР Юрий Башмет и другие почетные гости.

Начало концерта в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.