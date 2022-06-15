Концерт-спектакль для детей «Лягушка-путешественница»

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В Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых продолжается цикл концертов-спектаклей «Сказочное лето».

19 июня в 12.00 вместе с артистами столичных театров Екатериной Катюхиной и Екатериной Лисовой будут представлены фрагменты сказки Всеволода Михайловича Гаршина «Лягушка-путешественница».

Одного из самых известных произведений Гаршина для маленьких читателей. Забавные приключения довольно хвастливой, но изобретательной героини сказки интересны и познавательны. Но создателям программы для детей кажется, что эта сказка не только про них. Она пронизана любовью к родному краю, к его красоте и простору. Поэтому историю Лягушки-путешественницы дополняют интерактивные познавательные игры с юными зрителями и прекрасная фортепианная музыка Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Модеста Мусоргского в исполнении пианиста Ивана Шмарыгина. Театральная подача литературного материала заинтересует ребенка, раскроет ему волшебный мир книг, пробудит интерес к чтению.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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