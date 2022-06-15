Концерт-спектакль для детей «Лягушка-путешественница»

В Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых продолжается цикл концертов-спектаклей «Сказочное лето».
19 июня в 12.00 вместе с артистами столичных театров Екатериной Катюхиной и Екатериной Лисовой будут представлены фрагменты сказки Всеволода Михайловича Гаршина «Лягушка-путешественница».
Одного из самых известных произведений Гаршина для маленьких читателей. Забавные приключения довольно хвастливой, но изобретательной героини сказки интересны и познавательны. Но создателям программы для детей кажется, что эта сказка не только про них. Она пронизана любовью к родному краю, к его красоте и простору. Поэтому историю Лягушки-путешественницы дополняют интерактивные познавательные игры с юными зрителями и прекрасная фортепианная музыка Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Модеста Мусоргского в исполнении пианиста Ивана Шмарыгина. Театральная подача литературного материала заинтересует ребенка, раскроет ему волшебный мир книг, пробудит интерес к чтению.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.