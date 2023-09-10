Концерт-спектакль «Рождённые Россией. Россия начинается в тебе» состоится в Белгородской филармонии

14 сентября в Большом зале Белгородской филармонии состоится знаковое событие – грандиозный концерт-спектакль «Рождённые Россией. Россия начинается в тебе». Программа посвящена крупнейшим фигурам российской истории и культуры: на первой линии – авторы ярких сочинений музыки, поэзии, литературы (среди их имён значатся и наши талантливые современники, обладатели внушительных лет со дня рождения), на другой линии – сами герои, реальные исторические персонажи, чей вклад и в бытописание, и в скрижали отечественной истории бесценен.

На сцене и на экране возникают и “аллея” русской славы, и галерея нетленных портретов и городов. В репертуаре вечера – рождённые Россией шедевры музыки и слова. Колоритное представление объединит в себе сочинения С. Рахманинова, М. Мусоргского, М. Глинки, А. Бородина, Р. Глиэра и других русских композиторов с поэзией А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина, текстами М. Гоголя, М. Булгакова и др.

Певцы и драматические артисты перевоплотятся в предводителей ополчения 1612 года Минина и Пожарского, в великих полководцев следующих эпох - Петра I и Михаила Кутузова. В русском действе «Рождённые Россией» авторы попытались услышать историческое дыхание России, узреть ее глубинные архетипы – почувствовать и увидеть саму душу и судьбу народа. Артисты и зрители задаются вопросом и ищут ответы: "Что есть Россия и её путь в истории, что Бог задумал о ней в Вечности, кто мы – её сыны, волею судьбы и самим правом рождения разделяющие путь нашей Родины на всемирном небосклоне. Куда мы все движемся?"

Драматургия постановки предполагает историко-художественные, театрализованные фрески – в сюжетном развитии, посредством синтеза искусств. В сквозном действии – философия гуманистического и гражданского подвига, исторические хроники от Александра Невского, Петра Первого, Минина и Пожарского до наших дней в их музыкально-драматическом воплощении.

Программу представят: автор сценария и музыкальной композиции, драматург, режиссер-постановщик и актёр – Лауреат Премии Москвы и Российской Национальной премии «Овация» Пётр Татарицкий. Автор идеи, Арт-директор и солистка (орган) – Лауреат Премии Москвы, профессор Евгения Кривицкая.

Вместе с Петром Татарицким и Евгенией Кривицкой, уже хорошо знакомым белгородской публике, в программе участвуют Белгородский академический русский оркестр (главный дирижёр – заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников), Академический хор БГФ (главный дирижёр – Елена Алексеева). Приглашённые солисты Большого театра России – Олег Федоненко (баритон), Родион Паульс (бас). Солисты филармонии – лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано), Василий Задорожный (тенор); Светлана Филатова (скрипка), Глеб Мацевитый (виолончель). Также в концерте принимают участие большой сводный хор Детской музыкально-хоровой школы города Белгорода, солист – Богдан Токарь, учащийся ДШИ №1 г.Белгорода

Специальный гость вечера – драматург, поэт, актёр, Заслуженный артист РФ Николай Денисов (в роли Д. Пожарского).

Евгения Кривицкая провела гигантскую подготовительную работу к этому по сути мегапроекту по объединению культур - музыка, литература, история. Жизнеутверждающий пафос высокого античного театра - заслуга и особенная роль Петра Татарицкого, создавшего убедительную ткань уникального повествования. В ответ - аплодисменты и слезы благодарных, потрясенных зрителей-слушателей.

Диалог эпох и культур, слияние музыкальных и литературных сочинений далекого прошлого и современных авторов… всё это ждёт вас 14 сентября.

Начало в 19:00.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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