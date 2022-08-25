Концерт в День памяти Марины Цветаевой

По сложившейся традиции в День памяти Марины Цветаевой – 31 августа, Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» в Доме-музее великого русского поэта представит программу из выдающихся произведений мировой духовной музыки. Концерту будет предшествовать участие «Благовеста» в Панихиде по рабе Божией Марине в 11.00 в Храме Большого Вознесения, где прозвучат песнопения древних распевов, восстановленные и гармонизированные художественным руководителем ансамбля «Благовест» Галиной Кольцовой.

В программе концерта в доме-музее Марины Цветаевой в 13.00 можно будет услышать произведения из «Золотой коллекции AVE MARIA», фрагменты из Всенощного бдения и Литургии Сергея Рахманинова, сочинения композиторов Ансамбля «Благовест» Д.Анзигитова, А.Вискова, С.Кузнецова, Д.Степановича. Солисты — Анна Сайгина, Полина Полякова, Наталья Романова, Борис Комлев, Дмитрий Степанович.

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