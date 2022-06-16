Концерт в лучших традициях «Русских сезонов» пройдёт в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ»

Знаменитые «Русские сезоны» Дягилева, когда-то покорившие всю Европу, пройдут в новом формате в Крыму. В рамках фестиваля «Таврида.АРТ», который состоится с 15 по 19 августа, на одной площадке вместе с резидентами арт-кластера «Таврида» выступят солисты балета и оперы Большого и Мариинского театров. Артисты исполнят программу, посвященную 150-летию выдающегося антрепренера.

«Сергей Дягилев, по сути, первый в нашей стране арт-менеджер и продюсер международного уровня, — отмечает руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. — Он открыл миру целую плеяду музыкальных гениев, танцовщиков, певцов, художников, декораторов и сформировал спрос на русскую культуру. Его «Русские сезоны» спровоцировали эстетическую революцию не только на сцене, но и в повседневной жизни. Мода на всё русское была трендом в Европе. Это наследие невозможно отменить, и мы хотели бы, чтобы на «Тавриде» постановки в лучших дягилевских традициях проходили регулярно».

Фестиваль «Мир русского искусства» в рамках «Таврида.АРТ» объединит на одной сцене именитых артистов оперы и балета и резидентов арт-кластера. В числе специальных гостей фестиваля: заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб, первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова, солист Мариинского театра Алексей Тимофеев, первая солистка Большого театра Маргарита Шрайнер, солист оперы Мариинского театра Вадим Кравец.

В программу войдут фрагменты балетов и миниатюры «Жизель», «Видение розы», «Петрушка», «Послеполуденный отдых Фавна», фрагменты оперных спектаклей «Борис Годунов», «Князь Игорь» и других. «Мы исполним самые яркие произведения из репертуара «Русских сезонов» Дягилева. В начале XX века они покорили европейскую публику своей самобытностью, красками, новизной. В них удивительным образом сливались Запад и Восток и раскрывалось богатство и многогранность русского народа, – рассказывает Игорь Колб, художественный руководитель и режиссер гала-концерта фестиваля «Мир русского искусства». – Сегодня для нас, для артистов, работа с этим материалом – это возможность удерживать на высоких позициях то наследие, которое досталось нам от именитых предшественников. А сотрудничество с молодыми, современными артистами, которые только начинают своё восхождение здесь на «Тавриде», позволяет вдыхать в него новую жизнь, созвучную времени».

Регистрация участников на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта на сайте tavrida.art.

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