Концерт «Времена года» в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла

12 февраля 2022 года в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Владимир Скоморохов (орган) и Московский струнный оркестр под руководством Константина Казначеева выступят с программой «Времена года»: Вивальди — Пьяццолла.

Одна из самых популярных программ Collegium Musicum дает возможность увидеть окружающий мир глазами двух гениев – Вивальди и Пьяццоллы. Но в этот вечер слушателей ждет сюрприз – еще один цикл «Времена года». Он сочинен московским органистом и композитором Фёдором Строгановым, которого с Вивальди роднит умение писать вдохновенные и запоминающиеся мелодии, а с Пьяццоллой – ощущение пульса нашего времени. А на историческом органе собора будет звучать музыка И. С. Баха.

«Времена года» Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Цикл Вивальди – и философское размышление, и великолепный иллюстрированный «календарь» и «обзорная экскурсия» по четырем регионам Италии. Свои музыкальные зарисовки Вивальди сделал практически с натуры: журчанье весенних ручьёв, пение птиц, летняя гроза, пастушеский рожок и многое другое. Итальянский мастер остроумно и изящно сумел запечатлеть в музыке то, каким видели окружающий мир и природу его современники.

«Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы – лирическая сюита о чувствах маленького человека в большом городе. При жизни Астора она чаще всего звучала в исполнении его Квинтета, где сам композитор солировал на бандонеоне в сопровождении струнных инструментов. За полвека было создано множество версий этого цикла для разных инструментов. В соборе Петра и Павла прозвучит аранжировка Константина Казначеева – эксклюзивная версия, написанная специально для музыкантов его коллектива. Не смотря на иной инструментальный состав, эта версия максимально близка к оригиналу.

«Времена года в Ярославле» Фёдора Строганова были написаны для ансамбля «Барокко», а затем по просьбе Константина Казначеева появилось переложение для его оркестра. Взявшись за эту тему, композитор хотел изобрести что-то новое, открыть новые грани каждого времени года, которых нет ни у Вивальди, ни у Пьяццоллы. Так появились картины русской природы и жизни: «Весна» – это ледоход; «Лето» – летний вечер в тёплой компании; «Осень» – дождливый день, время, когда в поисках красоты хочется куда-нибудь пойти – например, в музей; «Зима» – морозные узоры на стекле и игра в снежки.

И, конечно, вы услышите легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был отреставрирован, но сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте органист Владимир Скоморохов исполнит музыку Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Дмитрия Шостаковича.

Начало в 18:00.

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