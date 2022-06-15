Концерт «Вставай, страна огромная!» в День памяти 22 июня

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» приглашает в День памяти 22 июня на концерт «Вставай, страна огромная!» в Государственную картинную галерею Александра Шилова.

22 июня 1941 года не только один из самых трагических дней в Российской истории, но и начало долгого, но славного пути к Великой победе. Поэтому и песни, отражающие этот путь подвига, будут жить вечно. Ансамбль «Благовест» представляет музыкальные полотна, посвящённые суровым годам Великой Отечественной войны. Созвездие блистательных имён композиторов и поэтов-песенников: Соловьёв-Седой, Дунаевский, Фатьянов, Лебедев-Кумач.

Великолепные солисты Ансамбля «Благовест»: Дмитрий Степанович, Полина Полякова, Алексей Дроздов, Борис Комлев, Александр Кирюшин, Диана Шнурова. В песнях этих заложен непобедимый дух подвига и дух торжества добра, поэтому и сейчас они звучат чрезвычайно злободневно как предостережение всем тем, кто посягает на Русский Мир. Впервые на вечере можно будет услышать произведения на слова выдающегося пастыря и проповедника протоиерея Артемия Владимирова, написанные композиторым Антоном Висковым и продолжающие традиции русского музыкального патриотизма.

Специальный гость программы — популярный баянист Андрей Данской.

Дирижир – главный хормейстер Ансамбля Денис Анзигитов. Партия фортепиано и ведущий концерта — композитор Антон Висков.

Начало в 19.00.

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