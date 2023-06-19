Концертом L’One в Красноярске откроется фестиваль «Джаз над Енисеем»

30 июня 2023 года на о. Татышев состоится концерт L’One (Левана Горозии) с участием групп Dizzy Dutch Duck и Ubel. Он пройдет под открытым небом и даст старт возрождённому легендарному фестивалю «Джаз над Енисеем». Известный рэп-исполнитель, уроженец Красноярска Леван Горозия выступит со специальным сетом, в котором органично объединятся джаз и хип-хоп. Лучшие хиты L’One будут исполнены артистом в сопровождении большого джазового бэнда!

Самые современные направления джазовой музыке на концерте представит группа Dizzy Dutch Duck. Коллектив известен своими экспериментами с электроникой и концептуальными выступлениями. Полижанровость, полиритмия, искусная аранжировка, работа со звуком, импровизация и гибкость музыкальной формы – все это отражает музыку DDD.

Еще одним участником выступления станет музыкальная сенсация 2023 года – группа Ubel, проект Варвары и Егора Убель. Сестра – звезда джазовой сцены, победитель популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» 2022 года; брат – востребованный студийный музыкант и продюсер. На фестивале «Джаз над Енисеем» коллектив представит авторскую программу на стыке рока, джаза, электроники и эстрадной музыки.

Вход на концерт-открытие для зрителей будет свободным с 18:00. Мероприятие пройдет в восточной части острова на месте катка за информационным центром. Будет действовать стандартный для городских мероприятий контрольно-пропускной режим.

С целью уменьшения нагрузки на парковки острова Татышев организаторы просят зрителей использовать общественный транспорт. Его работа будет продлена до конца концерта – до 12 часов вечера.

Напомним, что фестиваль «Джаз над Енисеем» пройдет с 30 июня по 2 июля 2023 года. 12 концертов в 7 городах региона дадут не только именитые джазовые артисты, но и известные эстрадные исполнители, которые представят специальные программы. Художественный руководитель фестиваля – народный артист РФ Игорь Бутман.

Организаторами фестиваля выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке Правительства Красноярского края.

Начало в 20:00.

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