Концертом «Я лиру посвятил народу своему…» РГБ открывает цикл камерных концертов 2022 года

В цикл вошли литературно-музыкальные и музыкально-поэтические композиции, составленные Александрой Сафоновой по золотым страницам русской литературы и русской камерной вокальной музыки. Они посвящены творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Глинки, Паустовского и Чайковского, Тютчева и Рахманинова, Апухтина, Бунина, Блока и Шапорина.

Первая программа из цикла представит камерное творчество Михаила Ивановича Глинки. Программа построена на отрывках из «Записок» Глинки, в которых композитор образным языком и с большим юмором сам рассказывает, как и при каких обстоятельствах он сочинял то или иное произведение. Легкий слог автора «Записок» увлекает и незаметно переносит слушателя в XIX век.

В концерте принимают участие Александра Сафонова (сопрано, художественное слово), Станислав Дяченко (фортепиано).

Когда? 13 января 2022 года, в 18.00.

Фото – Тригорское. Литературно-музыкальная гостиная с участием Александры Сафоновой (сопрано) и Владимира Иванова-Ракиевского (фортепьяно). Фото: Музей Михайловское, 2019

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