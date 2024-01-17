Концерты Ансамбля танца Сибири в Китае собрали более 8 тысяч зрителей

С 28 декабря по 12 января Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко выступал с гастролями в Китайской Народной Республике. Концерты прошли в четырёх городах – Синьчжоу, Шанхае, Шэньчжэне и Даляне, а также двух городских округах - Ичан и Аньцин. Восемь концертов коллектива посетили более 8 тысяч человек.

«Мы рады выступать в Китайской Народной Республике, и зритель отвечает нам взаимностью. В этот приезд мы подарили новогоднее настроение жителям Шанхая – концерт здесь состоялся 31 декабря при полном зале», – рассказала директор Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко Анастасия Карцева.

В программу гастролей вошли как номера из золотого фонда Ансамбля, так и постановки современных хореографов: «Сибирь моя», «Красный яр», «Вечерний звон», «Хороводная пляска с трещотками», «Вдоль по улице», «Околица», «Сербская сюита» и др.

Ансамбль танца Сибири Красноярской краевой филармонии – лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов. В 1991 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя (1963–1991 гг.) коллективу присвоено имя Михаила Семёновича Годенко.

В 1995 году ансамблю присвоено почётное звание академического коллектива, в 2009 году присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В мае 2021 года ансамбль удостоился Благодарности Президента Российской Федерации В. В. Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.