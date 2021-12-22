Концерты для врачей и пожилых: команда «Тавриды.АРТ» проводит социальную программу к Новому году

Молодые артисты, резиденты арт-кластера «Таврида» провели 20 декабря 2021 года концерты в Центре Социальной Адаптации им. Е.А. Глинки и Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. Социальная программа «Мир. Любовь. Искусство» стала частью недели «Тавриды.АРТ» в Москве.

Совместно с партнерами и благотворительными фондами резиденты арт-кластера подарили новогоднее настроение медикам, работающим в «красной зоне», пожилым людям, а также людям в трудной жизненной ситуации, которым необходимы помощь, поддержка и вера в себя.

«Перед новогодними праздниками мы хотели поздравить и порадовать тех, кому это особенно нужно, – рассказала продюсер арт-кластера «Таврида» Ксения Борисова. – Подопечные центра адаптации – это одинокие женщины в сложных жизненных ситуациях, многие из них лишились жилья и ждут распределения по социальным учреждениям. Для них важны такие минуты детского счастья, когда можно вернуться в молодость, погрузиться в воспоминания об утренниках, ожидании Нового года».

На концерте в отделении Центра социальной адаптации им. Е.А. Глинки в Ясенево резиденты «Тавриды» Сестры Яковлевы исполнили авторские песни и хиты разных лет на четырех языках: русском, английском, французском и испанском. «Иногда радость быть артистом не только в выступлениях на большой сцене, но в возможности подарить тепло и праздник тем, кто в них нуждается. Мы с сестрой регулярно участвуем в социальных мероприятиях и рады этим небольшим концертом поздравить пожилых людей с Новым годом», – рассказала Анжелла Яковлева.

Подопечным центра, многие из которых изучают французский язык, особенно понравилась кавер-версия песни Je veux певицы Zaz. Пожилые женщины, аплодировали, подпевали и благодарили артистов: «Спасибо большое!», «Нам очень понравилось!», «Красивые песни!», «Это лучший подарок!», «Приезжайте к нам ещё, поскорее!». Известную всем песню «В лесу родилась ёлочка» зрители пели вместе с артистами. Концерт длился более полутора часов, в завершение резиденты арт-кластера исполнили несколько песен на бис. Команда «Тавриды» привезла в центр социальной адаптации подарки и открытки с видами территории арт-кластера в Крыму, мыса Меганом, города Судак и Черного моря. Сотрудники и резиденты арт-кластера «Таврида» написали на открытках поздравления с Новым годом и теплые пожелания. Партнером мероприятия стал благотворительный фонд «Старость в радость».

«Люди, у которых нет родных и близких, после таких мероприятий чувствуют душевное тепло и радость от того, что от них не отвернулись и подарили праздник, который отвлек от ежедневной рутины. Благодарим вас за концерт, наши подопечные ещё долго будут его вспоминать», – сказала по итогам акции Вера Шкаликова, заведующая отделением «Ясенево» Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки.

Еще один концерт социальной программы «Мир. Любовь. Искусство» прошел 20 декабря в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В нем участвовали резиденты арт-кластера «Таврида» Глеб Мелентьев, POLI NIKA и Диана Горан. Молодые артисты исполнили свои песни и кавер-версии российских хитов. «Наши резиденты выступили для пациентов и врачей, в том числе для тех, кто работает в «красной зоне» и спасает людей от коронавируса, – сообщила Ксения Борисова. – Молодые артисты стремились поделиться с ними позитивными эмоциями и зарядить энергией для выздоровления и для работы».

«Ваш концерт принес в этот зал тепло и свет, спасибо вам большое! Если раньше мы знали арт-кластер «Таврида» как яркое творческое объединение, то теперь знаем его еще и как серьезную структуру с высокой социальной ответственностью. Такие акции сегодня необходимы: они поднимают дух нам, нашим коллегам и, конечно, пациентам. Надеюсь, это только начало сотрудничества. Ждем вас снова!», – сказал замполит госпиталя Владимир Трипольский.

24 декабря социальную программу «Мир. Любовь. Искусство» продолжит акция в городе Собинка Владимирской области. Сотрудники арт-кластера «Таврида» решили совместить новогодний корпоратив с полезным делом – они примут участие в ремонте городского Центра культуры и досуга. Вместе с танцевальным и театральным коллективами команда арт-кластера покрасит стены в фойе Дома культуры, резиденты «Тавриды» проведут творческую встречу с юными участниками вокального коллектива ДК. Официальными партнерами социальной программы являются «Крымская роза», вода Legend of Baikal и ЗКХ «Невская палитра».

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В рамках серии культурных акций уже прошли концерт симфонического оркестра и модный показ коллекций молодых дизайнеров в аэропорту Домодедово, шоу резидентов «Тавриды.АРТ» на заводе «ЧЗЭМ–Энергомаш» в подмосковном городе Чехов, музыкальный вечер в фудмолле «ДЕПО», посвященный 90-летию со дня рождения поэта-песенника Леонида Дербенева. 21 декабря в Театре им. Е. Вахтангова состоится вручение премии «Легенды Тавриды».

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