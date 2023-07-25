Концерты «Лето. Джаз. РОСИЗО»: группа «Лётный сезон»

В павильоне «Книги» РОСИЗО на ВДНХ продолжаются летние концерты джазовой и блюзовой музыки резидентов Клуба Алексея Козлова. В субботу, 29 июля, в уютной атмосфере читального зала павильона выступит группа «Лётный сезон».
Группа «Лётный сезон» — это альянс креативных музыкантов-композиторов, созданный для совместных полётов в увлекательные музыкальные миры. Руководит этим ансамблем Антон Залетаев.
В репертуаре — авторская музыка участников и оригинальные обработки самого разного материала: джазовых стандартов, ирландского фолка, известных композиций The Beatles, даже песен из советских кинофильмов и русской академической музыки. Стиль ансамбля музыканты определяют как «фьюжн-этно-джаз». Характерные черты «Лётного сезона» — разнообразие деревянных духовых инструментов, богатая тембровая палитра, самобытные аранжировки и стилистическое разнообразие.
Время: с 16:00 до 18:00.
Место: г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 516, павильон «Книги» РОСИЗО на ВДНХ.
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