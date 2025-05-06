Короткометражный фильм о Пушкине завоевал признание на международном кинофестивале в Индии

Приближается важная дата для ценителей русской литературы – 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В прошлом году к юбилею легендарного поэта режиссер Мария Рамендик сняла короткометражный фильм «Пуш-кин», с которым в этом году активно участвует в международных фестивалях. Недавно одним из них стал кинофестиваль AIFF 2025 (Ахмедабадский Международный Кинофестиваль), где картина получила награду и специальное упоминание авторитетного жюри.

Кинофестиваль AIFF (Ahmedabad International Film Festival) прошел в Ахмадабаде, одном из крупнейших городов Индии, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ахмедабадский кинофестиваль проводится там с 2009 года. В этом году он собрал более 3000 заявок из 105 стран мира. За награды боролись полнометражные и короткометражные, художественные и документальные фильмы на множестве языков, включая русский, арабский, английский, испанский и другие. Российский короткометражный фильм «Пуш-кин» удостоился специального упоминания жюри, в состав которого вошли ведущие кинематографисты и деятели культуры Индии. Режиссеру Марии Рамендик вручили награду «Foreign Film – Jury Mention».

Фильм, завоевавший приз на фестивале, рассказывает о современном геймере, привыкшем говорить на молодежном сленге и использовать англицизмы. Однако внезапная находка книги Александра Сергеевича Пушкина заставляет его вспомнить о красоте и многогранности классического русского языка. Погружаясь в мир литературы, герой сталкивается с таинственными событиями, которые стирают грань между реальностью и вымыслом и кардинально меняют его жизнь. Премьерный показ фильма состоялся в рамках фестиваля «Моя Россия» на ВДНХ, а теперь картина завоевывает признание на международных фестивалях, раскрывая зрителям из разных стран особенности и богатство русской литературы, культуры и языка.

«Было волнительно и приятно получить особое признание жюри за этот фильм, в котором мы хотели показать, как сильно искусство и литература прошлого могут влиять на настоящее, а также отразить любовь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Особенно символично, что награждение проходило в концертном зале Тагор Холл – месте, которое носит имя писателя и поэта Рабиндраната Тагора, который для индийской литературы значит так же много, как Пушкин для русской», – поделилась Мария Рамендик.

Мария Рамендик – российский режиссер и креативный продюсер, выпускница школы кино и телевидения «Индустрия». Её работы неоднократно были включены в официальные программы международных фестивалей. Среди фильмов Марии – «Снова в школу», «Пуш-кин», «Tangle teezer», «Рождество», «Твоя вина», «Хайп» и «Расставание во времени». Некоторые фильмы доступны в онлайн-кинотеатрах. Мария является членом Сообщества профессионалов в сфере кино МОСТ и резидентом Арт-кластера Таврида.