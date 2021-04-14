КОС20МОС21 в «Зарядье»

12 апре­ля 2021 годв в пар­ке «Заря­дье» в рам­ках про­ек­та КОС20МОС21 тор­же­ствен­но откры­ли мону­мен­таль­ный арт-объ­ект Вален­ти­на Кор­жо­ва «Зри­тель без­мер­но­го про­стран­ства», пре­зен­то­ва­ли «пави­льон буду­ще­го» — зал с «кос­ми­че­ски­ми» рабо­та­ми совре­мен­ных худож­ни­ков и груп­по­вым выска­зы­ва­ни­ем на тему кос­мо­са от попу­ляр­ных TikTok-бло­ге­ров. Клю­че­вым собы­ти­ем «кос­ми­че­ской» про­грам­мы стал пре­мьер­ный показ филь­ма «Гага­рин. Лей­те­нант неба» в медиа­хол­ле 360.

В честь 60-летия поле­та Юрия Гага­ри­на в кос­мос парк «Заря­дье» под­го­то­вил боль­шую про­грам­му, кото­рая нача­лась с пре­зен­та­ции мону­мен­таль­но­го арт-объ­ек­та «Зри­тель без­мер­но­го про­стран­ства». На цере­мо­нии откры­тия высту­пил дирек­тор пар­ка «Заря­дье» Иван Деми­дов и автор скульп­ту­ры — худож­ник Вален­тин Коржов.

«60 лет назад рус­ский чело­век впи­сал новую гла­ву в миф о небе, миф о кос­мо­се и мы, как и вся стра­на, честву­ем этот день, это собы­тие у кото­ро­го есть герой — Юрий Гага­рин, наш пер­вый чело­век в кос­мо­се. Встре­чай­те его — «Зри­тель без­мер­но­го про­стран­ства»» , — ска­зал во вре­мя откры­тия арт-объ­ек­та дирек­тор пар­ка «Заря­дье» Иван Демидов.

Трех­мет­ро­вая инстал­ля­ция насле­ду­ет тра­ди­ции клас­си­че­ской скульп­ту­ры, одно­вре­мен­но в ней пере­осмыс­ля­ет­ся кор­пус тек­стов клю­че­вых фигур рус­ско­го кос­миз­ма. Худож­ник созда­вал эту рабо­ту спе­ци­аль­но для пар­ка «Заря­дье».

«Мы гово­рим о таком ярком явле­нии как кос­мизм, о Нико­лае Федо­ро­ве, о Кон­стан­тине Циол­ков­ском. Этот пат­терн без­услов­но под­хва­ти­ли куль­ту­ра и искус­ство. Я очень рад, что мне посчаст­ли­ви­лось стать на этом про­ек­те частью коман­ды “Заря­дья». Этот объ­ект слов­но вер­ши­на айс­бер­га, он навис над Меди­ацен­тром и при­гла­ша­ет вас стать зри­те­ля­ми всей про­грам­мы, под­го­тов­лен­ной в пар­ке», — рас­ска­зал худож­ник Вален­тин Коржов.

Скульп­ту­ра «Зри­тель без­мер­но­го про­стран­ства» будет нахо­дить­ся в хол­ле Меди­ацен­тра до кон­ца июля.

После откры­тия арт-объ­ек­та посе­ти­те­лям пред­ста­ви­ли изда­ние «Моск­вич MAG» со скульп­ту­рой Вален­ти­на Кор­жо­ва на облож­ке. Жур­нал впер­вые вышел в офлайн — огра­ни­чен­ный тираж раз­да­ли гостям парка.

После это­го в медиа­хол­ле 360 состо­я­лась пре­мье­ра филь­ма «Гага­рин. Лей­те­нант неба». Назва­ние филь­ма отсы­ла­ет к извест­но­му сти­хо­тво­ре­нию Иоси­фа Брод­ско­го и точ­но­му опре­де­ле­нию, кото­рое сфор­му­ли­ро­вал в нем поэт («Я буду мер­цать в про­во­дах лей­те­нан­том неба и пря­тать­ся в обла­ко, слы­ша гром...»). Что­бы мак­си­маль­но точ­но вос­со­здать исто­ри­че­ский полет, созда­те­ли исполь­зо­ва­ли сохра­нив­шу­ю­ся ауди­о­за­пись радио­пе­ре­го­во­ров Юрия Гага­ри­на с ЦУП.

«Мы нико­гда не узна­ем, что видел Юрий Алек­се­е­вич в тот момент, когда летел над Зем­лей. Эту тай­ну он унес с собой, но мы поста­ра­лись пред­ло­жить свою вер­сию. Перед созда­ни­ем филь­ма мы опи­ра­лись на две фра­зы, где Гага­рин два раза упо­ми­на­ет «свет теле­ви­де­ния». Како­го теле­ви­де­ния? Это инте­рес­но, и мы с помо­щью ряда талант­ли­вых людей сде­ла­ли фраг­мент поле­та Юрия Гага­ри­на», — отме­тил дирек­тор пар­ка «Заря­дье» Иван Демидов.

Спе­ци­аль­но для медиа­хол­ла 360 фильм созда­ва­ли медиа­ху­дож­ни­ки Ян Калн­бер­зин и Евге­ний Афо­нин. В рабо­те над визу­аль­ной частью филь­ма авто­ры исполь­зо­ва­ли ней­рон­ные сети и 3D-графику.

«В филь­ме есть несколь­ко момен­тов доволь­но аттрак­ци­он­ных. Мы поста­ра­лись, что­бы вам было весе­ло и инте­рес­но в этом про­стран­стве, но все эти момен­ты не бес­смыс­лен­ные, в них спря­та­ны некие дан­ные, кото­рые вы точ­но почув­ству­е­те, если не пой­ме­те», — счи­та­ет худож­ник Ян Калнберзин.

«Мы нико­гда не дела­ли рабо­ту в фор­ма­те 360 с про­еци­ро­ва­ни­ем изоб­ра­же­ния на пол. Но зато у нас было боль­ше воз­мож­но­стей для созда­ния спе­ц­эф­фек­тов», — гово­рит худож­ник Евге­ний Афонин.

Зри­те­ли ощу­ща­ют излу­че­ние сол­неч­но­го све­та в кос­ми­че­ском про­стран­стве, видят полет кораб­ля «Восток‑1», а в фина­ле перед ними на орби­ту выхо­дят сот­ни спут­ни­ков. Создать пол­ное ощу­ще­ние путе­ше­ствия в кос­мос вме­сте с пер­вым кос­мо­нав­том помо­га­ет не толь­ко визу­аль­ная часть, но и музы­каль­ная — вме­сте с худож­ни­ка­ми над филь­мом рабо­тал ком­по­зи­тор Нико­лай Попов.

«Мы с худож­ни­ка­ми обсуж­да­ли наши идеи, дума­ли о том, как напол­нить этот фильм, отби­ра­ли мате­ри­а­лы, экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ли. Поми­мо речи Гага­ри­на здесь мож­но услы­шать мно­го син­те­зи­ро­ван­ных зву­ков, есть даже музы­ка, кото­рая сде­ла­на из голо­са Гага­ри­на — круг зву­ко­вых обра­зов неве­ро­ят­но обшир­ный», — рас­ска­зал ком­по­зи­тор Нико­лай Попов.

Фильм «Гага­рин. Лей­те­нант неба» досту­пен к про­смот­ру в медиа­хол­ле 360, подроб­ная инфор­ма­ция– на сай­те пар­ка: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/114639/

Выста­воч­ный зал теперь стал «пави­льо­ном буду­ще­го», где гости могут пред­ста­вить, как бы спу­стя сот­ни лет выгля­де­ла экс­по­зи­ция, посвя­щен­ная дале­кой циви­ли­за­ции, одна­жды риск­нув­шей отпра­вить чело­ве­ка в космос.

В экс­по­зи­цию вошли рабо­ты Recycle Group, crocodilePOWER, Ари­стар­ха Чер­ны­ше­ва, Кай­ха­на Сала­хо­ва, Андрея Смир­но­ва и Ека­те­ри­ны Тру­би­ной, Вар­ва­ры Кузь­ми­ной, Анны Крас­ной, Дани­лы Тка­чен­ко, Яни­ны Бол­ды­ре­вой. Рядом с ними пред­став­ле­ны бюсты совет­ских геро­ев кос­мо­са, создан­ные в про­шлом веке скуль­пто­ра­ми Ари­ад­ной Арендт, Львом Кер­бе­лем, Бори­сом Таль­бер­гом, Львом Матю­ши­ным, Андре­ем Фай­дыш-Кран­ди­ев­ским и Ана­то­ли­ем Гри­го­рье­вым. Гости так­же уви­де­ли при­ве­зен­ную из Швей­ца­рии скульп­ту­ру Юрия Неро­ды «Вален­ти­на», посвя­щен­ную пер­вой жен­щине-кос­мо­нав­ту Вален­тине Терешковой.

Осо­бое место в экс­по­зи­ции заня­ло видео три­на­дца­ти TikTok-бло­ге­ров, сре­ди кото­рых Хабиб­ка (8,7 млн под­пис­чи­ков) Maria Pavlova (6,3 млн под­пис­чи­ков), Kate Brush (5,8 млн подписчиков),Treysi Max (4,5 млн под­пис­чи­ков), Ники­та Моро­зов Пер­фе (4 млн под­пис­чи­ков). Они впер­вые высту­пи­ли на рав­ных с акту­аль­ны­ми художниками.

«Нам очень при­ят­но, что нас, пред­ста­ви­те­лей моло­до­го поко­ле­ния, при­гла­си­ли стать авто­ра­ми худо­же­ствен­но­го выска­зы­ва­ния. С помо­щью наше­го арт-объ­ек­та мы хотим ска­зать, что наши корот­кие видео, кото­рые мы дела­ем в TikTok — это тоже твор­че­ство, воз­мож­ность само­ре­а­ли­за­ции моло­дых ребят, а уча­стие в таких про­ек­тах моти­ви­ру­ет нас на рабо­ту», — отме­ти­ла бло­гер Kate Brush.

Экс­по­зи­ция в выста­воч­ном зале про­длит­ся до 30 июня.

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