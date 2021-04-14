КОС20МОС21 в «Зарядье»

12 апреля 2021 годв в парке «Зарядье» в рамках проекта КОС20МОС21 торжественно открыли монументальный арт-объект Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства», презентовали «павильон будущего» — зал с «космическими» работами современных художников и групповым высказыванием на тему космоса от популярных TikTok-блогеров. Ключевым событием «космической» программы стал премьерный показ фильма «Гагарин. Лейтенант неба» в медиахолле 360.
В честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос парк «Зарядье» подготовил большую программу, которая началась с презентации монументального арт-объекта «Зритель безмерного пространства». На церемонии открытия выступил директор парка «Зарядье» Иван Демидов и автор скульптуры — художник Валентин Коржов.
«60 лет назад русский человек вписал новую главу в миф о небе, миф о космосе и мы, как и вся страна, чествуем этот день, это событие у которого есть герой — Юрий Гагарин, наш первый человек в космосе. Встречайте его — «Зритель безмерного пространства»» , — сказал во время открытия арт-объекта директор парка «Зарядье» Иван Демидов.
Трехметровая инсталляция наследует традиции классической скульптуры, одновременно в ней переосмысляется корпус текстов ключевых фигур русского космизма. Художник создавал эту работу специально для парка «Зарядье».
«Мы говорим о таком ярком явлении как космизм, о Николае Федорове, о Константине Циолковском. Этот паттерн безусловно подхватили культура и искусство. Я очень рад, что мне посчастливилось стать на этом проекте частью команды “Зарядья». Этот объект словно вершина айсберга, он навис над Медиацентром и приглашает вас стать зрителями всей программы, подготовленной в парке», — рассказал художник Валентин Коржов.
Скульптура «Зритель безмерного пространства» будет находиться в холле Медиацентра до конца июля.
После открытия арт-объекта посетителям представили издание «Москвич MAG» со скульптурой Валентина Коржова на обложке. Журнал впервые вышел в офлайн — ограниченный тираж раздали гостям парка.
После этого в медиахолле 360 состоялась премьера фильма «Гагарин. Лейтенант неба». Название фильма отсылает к известному стихотворению Иосифа Бродского и точному определению, которое сформулировал в нем поэт («Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром...»). Чтобы максимально точно воссоздать исторический полет, создатели использовали сохранившуюся аудиозапись радиопереговоров Юрия Гагарина с ЦУП.
«Мы никогда не узнаем, что видел Юрий Алексеевич в тот момент, когда летел над Землей. Эту тайну он унес с собой, но мы постарались предложить свою версию. Перед созданием фильма мы опирались на две фразы, где Гагарин два раза упоминает «свет телевидения». Какого телевидения? Это интересно, и мы с помощью ряда талантливых людей сделали фрагмент полета Юрия Гагарина», — отметил директор парка «Зарядье» Иван Демидов.
Специально для медиахолла 360 фильм создавали медиахудожники Ян Калнберзин и Евгений Афонин. В работе над визуальной частью фильма авторы использовали нейронные сети и 3D-графику.
«В фильме есть несколько моментов довольно аттракционных. Мы постарались, чтобы вам было весело и интересно в этом пространстве, но все эти моменты не бессмысленные, в них спрятаны некие данные, которые вы точно почувствуете, если не поймете», — считает художник Ян Калнберзин.
«Мы никогда не делали работу в формате 360 с проецированием изображения на пол. Но зато у нас было больше возможностей для создания спецэффектов», — говорит художник Евгений Афонин.
Зрители ощущают излучение солнечного света в космическом пространстве, видят полет корабля «Восток‑1», а в финале перед ними на орбиту выходят сотни спутников. Создать полное ощущение путешествия в космос вместе с первым космонавтом помогает не только визуальная часть, но и музыкальная — вместе с художниками над фильмом работал композитор Николай Попов.
«Мы с художниками обсуждали наши идеи, думали о том, как наполнить этот фильм, отбирали материалы, экспериментировали. Помимо речи Гагарина здесь можно услышать много синтезированных звуков, есть даже музыка, которая сделана из голоса Гагарина — круг звуковых образов невероятно обширный», — рассказал композитор Николай Попов.
Фильм «Гагарин. Лейтенант неба» доступен к просмотру в медиахолле 360, подробная информация– на сайте парка: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/114639/
Выставочный зал теперь стал «павильоном будущего», где гости могут представить, как бы спустя сотни лет выглядела экспозиция, посвященная далекой цивилизации, однажды рискнувшей отправить человека в космос.
В экспозицию вошли работы Recycle Group, crocodilePOWER, Аристарха Чернышева, Кайхана Салахова, Андрея Смирнова и Екатерины Трубиной, Варвары Кузьминой, Анны Красной, Данилы Ткаченко, Янины Болдыревой. Рядом с ними представлены бюсты советских героев космоса, созданные в прошлом веке скульпторами Ариадной Арендт, Львом Кербелем, Борисом Тальбергом, Львом Матюшиным, Андреем Файдыш-Крандиевским и Анатолием Григорьевым. Гости также увидели привезенную из Швейцарии скульптуру Юрия Нероды «Валентина», посвященную первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.
Особое место в экспозиции заняло видео тринадцати TikTok-блогеров, среди которых Хабибка (8,7 млн подписчиков) Maria Pavlova (6,3 млн подписчиков), Kate Brush (5,8 млн подписчиков),Treysi Max (4,5 млн подписчиков), Никита Морозов Перфе (4 млн подписчиков). Они впервые выступили на равных с актуальными художниками.
«Нам очень приятно, что нас, представителей молодого поколения, пригласили стать авторами художественного высказывания. С помощью нашего арт-объекта мы хотим сказать, что наши короткие видео, которые мы делаем в TikTok — это тоже творчество, возможность самореализации молодых ребят, а участие в таких проектах мотивирует нас на работу», — отметила блогер Kate Brush.
Экспозиция в выставочном зале продлится до 30 июня.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.