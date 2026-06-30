«Космическая Одиссея» в Гостином дворе: Москва приняла Международный бал стран БРИКС

Москва стала эпицентром притяжения представителей политических, экономических и культурных кругов из пятидесяти государств мира. Поводом для столь представительного собрания послужил Международный бал стран БРИКС «Космическая Одиссея», приуроченный к 65-летию первого полёта Юрия Гагарина в космос и 20-летию образования межгосударственного объединения. Мероприятие, нацеленное на укрепление гуманитарных связей между дружественными странами, состоялось в историческом пространстве Гостиного двора.

В число приглашённых вошли главы дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации, — Чрезвычайные и Полномочные Послы, консулы, советники по культуре и экономическим вопросам. Наряду с дипломатическим корпусом в бале приняли участие политики, депутаты, финансисты, банкиры, предприниматели, общественные деятели и представители средств массовой информации из стран-партнёров.

Церемонию открыла председатель оргкомитета, член Совета ТПП РФ по финансовой политике и инвестициям, главный редактор журнала «Банковское дело» М.Ю. Нестеренко. В своём выступлении она отметила символичность происходящего:

«Мы много лет занимаемся организацией балов и впервые вышли на такую большую площадку, как человек в космос. Сегодня у нас ощущение, как будто мы делаем первые шаги по другой планете – планете БРИКС. Нет дороги короче друг к другу, чем дорога в ритме вальса. Нет задач и вопросов, которые невозможно было бы решить на танцполе, и нет той Вселенной, которая не покорялась бы музыке. Сегодня самое главное – Ее Величество Музыка, Его Величество Танец».

Марина Нестеренко выразила благодарность соорганизаторам — Торгово-промышленной палате РФ, ФБА Евразийского сотрудничества, «БРИКС Центру», Российско-индийскому Бизнес-альянсу.

С приветствиями к гостям обратились председатель Совета ТПП по финансам и инвестициям, член правления ТПП РФ, член правления РСПП В.А. Гамза; вице-президент РСПП, председатель правления ФБА А.В. Мурычев; народный культурный дипломат Д.А. фон Мекк; президент Международного общественно-делового центра «Дом БРИКС» С.А. Лодочкин; издатель международного журнала Molecula на арабском и русском языках Р.Ф. Сатаев.

В.А. Гамза подчеркнул контраст между деловой и культурной частями программы:

«Вчера, в рамках деловой программы, всё было строго по-деловому и содержательно. Сегодня – эмоциональный взрыв в рамках человеческого взаимодействия. Я всем желаю отдохнуть и собрать большое количество людей, которые будут вам приятны в общении».

А.В. Мурычев акцентировал значимость неформального общения для бизнес-среды:

«Мы впервые проводим в Гостином дворе столь масштабное мероприятие и даже в нынешнее непростое время сумели собрать большую компанию с тем, чтобы мы могли развивать и налаживать наши бизнес-отношения и устанавливать прочные человеческие коммуникации. Без общения и коммуникаций бизнес невозможен».

Президент международного форума БРИКС, индийский общественный деятель Пурнима Ананд высказала идею консолидации энергетических потоков стран-участниц в единый центр, аккумулирующий культурные, экономические и политические ресурсы. Она отметила:

«Каждый раз, когда я посещаю Россию, я всегда испытываю энтузиазм и теплоту от осознания, какая между нами дружба, какая страсть нас объединяет и ведёт наше сотрудничество к расширению горизонтов возможного. <...> Сегодня не просто Бал. Сегодня мы делаем наше будущее безопасным».

Музыкальное сопровождение бала обеспечил «Оркестр Бала BRICS» под управлением дирижёра Павла Солдатикова, исполнивший произведения П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Франца Легара, Иоганна Штрауса-сына («Король вальсов») и «Марш Радецкого» Штрауса-отца. В концертной программе приняли участие солисты Большого театра Александр и Ольга Красновы, а также артисты из Бразилии, Индии и Китая — лауреаты международного конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту» Рикардо Родригес и Син Кайчжэн. Режиссёр-постановщик — Полина Бертэн.

Особая роль в хореографической части принадлежала основателю и генеральному директору «Имперского русского балета», заслуженному деятелю искусств РФ Гедиминасу Таранде, под руководством которого участники освоили редкие виды вальсов, полек и кадрилей, составляющих основу российской бальной традиции.

В рамках бала состоялась церемония вручения премии Star BRICS Award. Награды за вклад в развитие экономики и культуры получили Александр Нестеров, Евгений Трифонов, Александр Сунозов; за вклад в развитие международного сотрудничества в странах БРИКС — Котвани Сэмми; за вклад в развитие образовательных программ для тренеров и спортсменов — Екатерина Сиротина.

Мероприятие собрало более пятисот гостей из России и дружественных государств.

Накануне, 23 июня 2026 года, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты состоялась масштабная деловая программа «Горизонты BRICS», объединившая бизнес-элиту, представителей государственных структур и финансовых кругов России, стран БРИКС и дружественных держав. Основной задачей форума стало расширение и упрочение деловых контактов. Программа охватила широкий спектр вопросов: экономика, политика, культура, инвестиции в человеческий капитал, укрепление межгосударственных связей в многополярном мире. Особое внимание уделено развитию финансового рынка, банковской инфраструктуры (включая трансграничные платежи), лизинга, сельского хозяйства, кибертехнологий, логистики, туризма, а также культурной и благотворительной деятельности как инструментам сохранения наследия.

Среди ключевых спикеров — В.А. Гамза, А.В. Мурычев, первый заместитель председателя Банка России В.В. Чистюхин, председатель Делового совета СНГ А.Б. Казаков, директор Департамента финансовой политики Минфина России А.В. Яковлев, президент Ассоциации банков России Д.Г. Липаев, член Совета по цифровой экономике Совета Федерации Н.Ю. Сурова, а также зарубежные гости: президент «БРИКС Центра», профессор Висенте Барриентос, президент Международного Конгресса БРИКС Пурнима Ананд, президент Российско-индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, советник Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN Чика Салсабила Билкис, эксперт по Ирану и Ближнему Востоку Ибрагим Д. Мелло, журналист Джон Дуган.

«Дом БРИКС» был представлен на двух площадках: в панельной дискуссии по сотрудничеству в развитии логистического кластера Африканского континента выступил советник Президента «Дома БРИКС» А. Берзан; в круглом столе «Недвижимость как стратегический актив. Защита капитала. Доходность. Перспективы» — президент «Дома БРИКС» С.А. Ладочкин.

Отдельной сессией форума стали креативные индустрии, в рамках которой общественный деятель Пурнима Ананд, учёный Сидик Афган, генеральный директор и продюсер компании «ЯРКО» (Газпром-Медиа) А.А. Мухаметзянова, главный редактор ИА «Интермедиа» Е.А. Сафронов, председатель Совета ООО «Деловые женщины России» Н.Г. Канивец и другие обсудили перспективы объединяющих культурных проектов и формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения в условиях многополярного мира. Завершила деловую программу сессия по ESG-технологиям и зелёной повестке (модератор — генеральный директор НРА Т.И. Григорьева), акцентировавшая необходимость сохранения природных ресурсов в процессе экономического развития.

Международный бал стран БРИКС зарекомендовал себя как престижное светско-деловое мероприятие, органично сочетающее элементы дипломатического приёма, культурного фестиваля и бизнес-форума. Бал выступает не просто светским раутом, а стратегическим инструментом культурной дипломатии, способствующим углублению взаимопонимания между странами-участницами и формированию единого экономико-культурного пространства БРИКС. Уникальный формат позволил объединить финансовую, политическую и бизнес-элиту государств-членов, создав эффективную площадку для решения стратегических задач.

Организаторы намерены придать Международному балу стран БРИКС ежегодный статус.

Мероприятие проведено при поддержке МИД РФ, стран-участниц БРИКС, Комитета ГД РФ по финансовому рынку, Ассоциации банков России, Финансово-бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества, Евразийской Ассоциации бизнеса, Московской ассоциации предпринимателей. Организаторы: BRICS Центр (Бразилия), Совет ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, журнал «Банковское дело».