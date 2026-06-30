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Москва

Космомоделирование Николая Куняева: чертёж и образ в библиотеке РАХ

By: T1

Date:

Н.Е.Куняев, Чертёж №39-В 1, 2024, шелкография, 42х30. Собственность автора

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Творческие мастерские Российской академии художеств совместно с Управлением книжными фондами (библиотекой) РАХ открывают персональный выставочный проект Николая Евгеньевича Куняева «Космомоделирование». В день вернисажа также состоится презентация альбома-монографии «Феномен Мастера» №1, который впервые представляет художественный метод автора как целостную систему.

Место проведения выставки выбрано не случайно. Прежде чем оказаться на печатном листе, образы художника рождаются в библиотечной тишине — во время работы с архивами, чертежами и философскими текстами. На время проекта читальные залы превращаются в своеобразную лабораторию-мастерскую, где зритель может увидеть не только готовые произведения, но и сам процесс создания формы. Эта экспозиция открывает серию камерных персональных выставок художников Творческих мастерских РАХ.

В экспозиции представлено более пятидесяти малых форм, созданных в период с 2021 по 2026 год. Среди них — ключевые серии: «Монизм Вселенной», «Цельнометаллический дирижабль», «Конструкт – испытание на прочность» и «Координаты отрыва». Все работы выполнены в авторской технике шелкографии на чистых листах подлинной диазотипной бумаги середины XX века. Каждый оттиск требует индивидуальной настройки печати, поэтому тиражная природа шелкографии здесь уступает место уникальности и событийности. В этих произведениях инженерный документ и пластический жест, точный расчёт и интуиция перестают быть противоположностями.

Особый раздел экспозиции — «кабинет художника». На время выставки читальный зал сам становится этим пространством: он наполняется личными артефактами, инструментами, записными книжками, эскизами и фотографиями, раскрывающими внутреннюю лабораторию автора и показывающими, как технический набросок превращается в пластический образ.

Николай Евгеньевич Куняев — художник-график, продолжатель традиций первой в России профессиональной школы шелкографии, заложенной в мастерской «Московская студия» под руководством академика Б.Ф. Бельского. Сегодня он старший преподаватель МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ, помощник заведующего Творческими мастерскими графики РАХ, член Московского союза художников и Творческого союза художников России. Его произведения хранятся в собраниях Московского музея современного искусства и в фондах Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Философской основой творчества Куняева является наследие русского космизма. Сам мастер говорит: «Космомоделирование для меня — это не иллюстрация теорий, а попытка средствами графики воспроизвести способ мышления, при котором чертёж и образ, расчёт и интуиция перестают быть противоположностями».

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