Костюмированный бал-маскарад состоится 25 ноября на ВДНХ

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Бал-маскарад «Гений в юбке и ее эпоха», посвященный 160-летию со дня рождения первого российского модельера Н.П. Ламановой, состоится 25 ноября на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница». Бал завершит работу выставки «Гений в юбке и ее эпоха», которая открылась 15 октября.

На маскараде пройдет конкурс на лучший образ и креативную маску, победители получат памятные призы, дипломы и аплодисменты присутствующих. Состоятся дефиле от дизайнеров Ольги Огненко и Виолетты Лангас. Также всех пришедших ожидает музыкальное шоу на гуслях. В течение вечера участникам бала проведут уроки танцев, в частности, мастер-классы по танго и фокстроту.

Бал-маскарад, как и выставка «Гений в юбке и ее эпоха» — совместное мероприятие ВДНХ и культурно-просветительского фонда «Магия моды» в честь 160-летнего юбилея Надежды Петровны Ламановой, великого русского модельера и театрального художника. Ее называют русской Коко Шанель — до 1917 года художница одевала императрицу и привилегированных клиенток, а после революции стала законодательницей советской моды. Н.П. Ламанова создавала костюмы для московской аристократии к самому большому балу-маскараду в истории России, который состоялся в феврале 1903 года при Николае II и был приурочен к 290-летию династии Романовых. На выставке «Гений в юбке и ее эпоха» представлены аутентичные платья и аксессуары, фотографии, эскизы, афиши и тематические документы, а также воспроизведенная мастерская Ламановой со столиком для рукоделия и швейными машинками.

Билеты на бал-маскарад можно приобрести только онлайн на сайте ВДНХ. Начало мероприятия в 18:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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