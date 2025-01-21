«Кракен»: в сети представили тизер-трейлер масштабного приключенческо-фантастического фильма

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина (Александр Петров), чей старший брат Александр Воронин (Виктор Добронравов) командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

Режиссер проекта – Николай Лебедев. В ролях – Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов и др.

Леонид Верещагин, продюсер:

«“Кракен” – это большое зрелищное кино, полное поворотов и событий. Сюжет здесь подчеркивает профессионализм и подвиг наших моряков, которые борются с неизвестным. Мы хотим показать, что в борьбе с природой человек слаб, и на самом деле его сила вовсе не в оружии, а в уме и эрудиции, доблести, знаниях и понимании того, что мы – лишь часть мироздания. Наш фильм о столкновении человека с самим собой и борьбе со своим характером. Картина про поиск настоящего через преодоление и через испытание, и, конечно же, через любовь».

Антон Златопольский, продюсер:

«Думаю, что нас ждет один из самых масштабных и зрелищных проектов, в котором объединились усилия лучших из лучших в создании фильмов этого жанра: студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, автор сценария Алексей Сидоров, режиссер Николай Лебедев. Этой мощной команде удалось снять по-настоящему прорывное кино, в котором высокие технологии сочетаются с лучшими традициями отечественного кинематографа. Зрителям предстоит пережить захватывающее приключение и увидеть на большом экране, как российские моряки принимают бой с невиданным, чудовищным врагом, и как в этом испытании им помогают наши самые важные ценности: дружба, братство, мужество и готовность к подвигу».

Николай Лебедев, режиссер:

«Мы прошли непростой и увлекательный путь во время съемок и работы над картиной, который требовал решения многих технически сложных задач, и я рад, что совсем скоро зрители смогут оценить этот масштаб на больших экранах. Их ждут много захватывающих приключений, экшн, драматичные сюжетные повороты, столкновение с загадочной мощной стихией. Но прежде всего, мы хотим рассказать человеческую историю. Мы надеемся, что зрители почувствуют что-то важное благодаря картине».

Александр Петров, исполнитель роли Виктора Воронина:

«Когда я изучал что-то про служащих в подводном флоте, «примерял» их образ жизни на себя, это поражало меня и поражает до сих пор. Это люди с совершенно другим взглядом на жизнь, способные моментально принимать важные решения. Это что-то невероятное!

Эта картина про прощение, доброту, поступок, про борьбу человека со стихией, и про то, что человек понимает для себя в этой борьбе».

Съемки картины проходили на объектах краснознаменного Северного флота в Североморске, Заозерске и других локациях в Мурманской области, а также в Туле и Москве.