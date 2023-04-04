Красивая любовь 2.0 – поп-группа «Ассорти» продолжает радовать меломанов своими релизами

После череды выпущенных музыкальных новинок, таких как «Большие девочки», «Ты мой», «Пятница», «МуЩина», «Товарищ капитан», «Мы Русские», группа серьёзно взялась за свои старые хиты и уже в конце 2022 года успела порадовать нас ремиксом на песню «Динь дон». И вот наступило время для выпуска ремикса на самый легендарный трек группы «Ассорти», который принёс коллективу почётную музыкальную премию — «Золотой граммофон». Конечно же речь идёт о песне «Красивая любовь», точнее — о ремиксе под названием «Красивая любовь 2.0».

При этом солистки группы, Полина Герц, Виктория Рада и Елена Форте, не остановились просто на выпуске песни, а приготовили нам ещё один сюрприз. Одновременно с ремиксом сразу выходит и музыкальное видео: Ассорти — «Красивая любовь 2.0»!

Дата релиза: 7 апреля 2023 года. А уже 8 апреля состоится концерт — презентация трека и клипа «Красивая любовь 2.0».

Как рассказал нам продюсер группы «Ассорти», Владислав Селищев, на концерт могут попасть абсолютно все желающие и при этом совершенно бесплатно!

Мероприятие состоится 8 апреля 2023 года в фудмолле «Депо.Три вокзала» по адресу Москва, Новорязанская улица, д. 23, стр. 1. Начало концерта в 20-00. Москвичей и гостей столицы ждёт незабываемое выступление с живым звуком, модными аранжировками и современной хореографией.

Вход свободный.

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