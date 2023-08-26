Красиво и вкусно: учреждения культуры Москвы с уютными кафе

Знакомство с искусством станет ещё приятнее, если после экспозиции выпить чашечку кофе на красивой веранде или пообедать, не выходя из музея. Рассказываем, в каких столичных учреждениях Департамента культуры можно попробовать уникальные сорта кофе, свежую выпечку и вкусные блюда.

«КУЛЬТурное КАфЕ», ул. Люблинская, д. 149

График работы: 1 июня — 31 августа с 12:00 до 21:00, 1 сентября — 31 мая с 10:00 до 21:00

В Культурном центре им. И.М.Астахова располагается уютное кафе, где представлены различные напитки, большой ассортимент классических рецептов кофе и всегда в наличии свежая выпечка. Гости могут приятно провести время за легким перекусом и даже полноценно пообедать. Обладателей социальной карты здесь ждет приятный бонус: предъявив ее, вы получите скидку 15 %.

Кафе «Салют», ул. Свободы, д. 37

График работы: с 11:00 до 21:00, в дни массовых мероприятий с 10:00 до 22:00

Кафе располагается на первом этаже культурного центра «Салют» возле входа в концертный зал «Восход». Здесь можно выпить зерновой кофе или чай, заказать вкусные десерты или попробовать свежие сырники, а если сильно проголодались — пообедать и поужинать. Каждый день в кафе привозят разнообразную свежую выпечку. Для посетителей открыта детская игровая зона и читальня.

Итальянская кофейня Granvillano, Никитский бульвар, д. 7А

График работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 20:00

Посетителям кафе в Доме Гоголя предлагают попробовать чай, печенье, выпечку, а также кофе — в том числе эксклюзивные сорта робусты, привезенные из Италии. Качество продукции на высоте: кофе свежего помола, а выпечку делают по строгим европейским стандартам. А еще здесь можно попрактиковаться в знании итальянского языка: посетителей обслуживают два официанта, которые им владеют и с удовольствием пообщаются с гостями.

Кофейные ларьки и киоски в музее-заповеднике «Царицыно»

График работы: у Парковых ворот (вход № 8) — будни с 8:00 до 22:00, выходные и праздники с 10:00 до 22:00; у Парковых ворот (вход № 9) – с понедельника по воскресенье с 10:00 до 21:00; возле 3-го Кавалерского корпуса, Оранжерейного моста, Плотинных ворот (вход № 2), павильона «Миловида» и Оперного дома — с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Гуляя по территории музея, гости могут выбрать ароматный кофе или чай в уличных ларьках «Капучинофф» или киосках «Царь кофе» и «Буфет». В меню есть сезонные напитки, кофе без кофеина и на альтернативном молоке. Ещё здесь представлены разные виды выпечки — можно перекусить, сидя за столиками на открытом воздухе. Также в парке есть несколько ресторанов и кафе с детским уголком для комфортного отдыха всей семьей.

Кофейня LES, Зубовский бул., 2, стр. 1

График работы: будние дни с 9:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 21:00

Авторская кофейня в Музее Москвы предлагает шесть лучших сортов кофе собственной обжарки. Напиток заваривают классическим и альтернативным методами. Кафе радует гостей красивой летней верандой и небольшим магазином виниловых пластинок — здесь можно отдохнуть в одиночестве, провести время с друзьями или поработать в спокойной атмосфере.

Зин-кафе «Тираж» в галерее «На Песчаной», ул. Новопесчаная, д. 23, к. 7

График работы: понедельник — пятница с 9:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 11:00 до 20:00

Кофейня в галерее «На Песчаной» работает только с высококачественным зерном от лучших российских обжарщиков и стремится приобщить людей к хорошему и разнообразному кофе, поэтому здесь часто заваривают новое зерно из разных стран. Тем, кто не пьет кофе, предложат множество других напитков — от какао до лимонадов на основе натуральных ингредиентов. В кофейне удобная инфраструктура для людей с инвалидностью, родителей с колясками и посетителей с домашними питомцами.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.