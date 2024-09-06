Красная дорожка «Новой волны» взорвалась стилем!

Первый день фестиваля «Новая волна» спустя три года в Сочи зажёг красную дорожку яркими образами! Звёзды не упустили шанс продемонстрировать свой стиль и поразить публику.

Алсу (на фото вверху) выбрала роскошное серебряное платье с необычным кроем, подчеркнув свою элегантность и женственность.

Ани Лорак отдала предпочтение классическому черному, идеально подчеркивая свою фигуру и добавляя изюминку туфлями с серебряными вставками.

Севиль ярко засветилась в желтом топе и юбке в пайетках, дополнив образ крупной бижутерией в ушах.

Игорь Крутой в классическом черном костюме выглядел стильно и элегантно, а его жена блистала на дорожке в красном шелковом платье-комбинации.

Лариса Долина вышла в стильном спортивном монохромном образе с яркими вставками, сопровождаемая репером ST.

Сергей Лазарев, как всегда элегантен, появился в черном двубортном костюме с красным цветком на лацкане, в комплимент своей партнерше по сцене Лере Кудрявцевой. Несравненная бессменная ведущая фестиваля Лера Кудрявцева в ярком красном платье с пайетками вышла на сцену фестиваля.

Ведущая красной дорожки Алена Белая поразила всех соблазнительным синим блестящим платьем в пол. Ее образ подчеркивая ее красоту, женственность и сексуальность.

Филипп Киркоров вновь удивил своим новым образом — черная безрукавка и узкие брюки подчеркнули его спортивную форму. По всему видно, что он в отличной физической форме и готов зажигать сцену Новой волны.