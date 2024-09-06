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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Красная дорожка «Новой волны» взорвалась стилем!

editor
By editor
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Алсу

Первый день фестиваля «Новая волна» спустя три года в Сочи зажёг красную дорожку яркими образами! Звёзды не упустили шанс продемонстрировать свой стиль и поразить публику.

Алсу (на фото вверху) выбрала роскошное серебряное платье с необычным кроем, подчеркнув свою элегантность и женственность.

ани лорак

Ани Лорак отдала предпочтение классическому черному, идеально подчеркивая свою фигуру и добавляя изюминку туфлями с серебряными вставками.

Севиль

Севиль ярко засветилась в желтом топе и юбке в пайетках, дополнив образ крупной бижутерией в ушах.

игорь крутой с женой

Игорь Крутой в классическом черном костюме выглядел стильно и элегантно, а его жена блистала на дорожке в красном шелковом платье-комбинации.

лариса долина и рэппер ST

Лариса Долина вышла в стильном спортивном монохромном образе с яркими вставками, сопровождаемая репером ST.

лера кудрявцева и сергей лазарев

Сергей Лазарев, как всегда элегантен, появился в черном двубортном костюме с красным цветком на лацкане, в комплимент своей партнерше по сцене Лере Кудрявцевой. Несравненная бессменная ведущая фестиваля Лера Кудрявцева в ярком красном платье с пайетками вышла на сцену фестиваля.

алена белая

Ведущая красной дорожки Алена Белая поразила всех соблазнительным синим блестящим платьем в пол. Ее образ подчеркивая ее красоту, женственность и сексуальность.

филипп киркоров

Филипп Киркоров вновь удивил своим новым образом — черная безрукавка и узкие брюки подчеркнули его спортивную форму. По всему видно, что он в отличной физической форме и готов зажигать сцену Новой волны.

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