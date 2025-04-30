Красногорский филиал Музея Победы представил выставку к 40-летнему юбилею

30 апреля в Красногорском филиале Музея Победы открылась выставка «Школа правды», посвященная 40-й годовщине со дня открытия музея. Временная экспозиция расскажет о том, с чего начиналась история музея, кто стоял у его истоков, как шло комплектование фондовой коллекции и развитие музейной деятельности.

«В 1985 году по совместной инициативе руководства Советского Союза и Германской Демократической Республики в бывшем здании Центральной антифашистской школы был создан Мемориальный музей немецких антифашистов, который в 2004 году стал филиалом Музея Победы. На сегодняшний день фондовое собрание музея насчитывает около 50 тысяч уникальных предметов, особое место в экспозиции занимает тема военного плена и спецпропаганды в годы Великой Отечественной войны», – рассказала и.о. директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.

В выставку войдут архивные фотографии музея, подарки и памятные сувениры, грамоты от иностранных делегаций и организаций, первая книга отзывов, публикации о музее в отечественной и зарубежной прессе. В витринах также будут представлены фотографии, отражающие современную деятельности филиала, раритеты последних фондовых поступлений, благодарственные письма и другие материалы.