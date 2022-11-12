КРАСНОЯРСК: Большая премьера на Фестивале национальных оркестров

26 ноября на сцене Большого зала Красноярской филармонии прозвучит премьера. Сводный оркестр из 240 артистов под управлением дирижёра Валерия Шелепова исполнит кросс-сюиту «Стихии мира».

Сюиту специально для фестиваля написал сибирский композитор Владимир Кошелев. Она состоит из пяти частей, каждая из которых (кроме пролога) символизирует одну из природных стихий. Каждой стихии соответствует определённый музыкальный стиль. Вода — академическая традиция, земля — этнический поп-рок, воздух — этно-фьюжен, огонь — прогрессивный арт-рок. Партитура сюиты насчитывает 80 строк нотного текста.

Зрители увидят и услышат якутские хомус и кырыымпа, башкирские кубыз и ятаган, тувинские игил и чадаган, бурятские моринхур и бишхур, хакасские пыргы и чатхан, русские балалайку, гусли и домру.

Также на концерте выступит самый известный этно-музыкант Европы, мастер горлового пения Олена Уутай. Впервые программа, составленная из её авторских композиций, прозвучит в сопровождении оркестра.

Концерт состоится в рамках Фестиваля профессиональных оркестров национальных народных инструментов «Стихия звуков». В нём примут участие коллективы из республик Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва, Башкортостан и Красноярского края.

Отметим, что сюита «Стихии мира» претендует на попадание в Книгу рекордов России как сочинение, написанное для самого большого количества музыкальных инструментов.

Красноярский филармонический русский оркестр

Дополнительно, в рамках фестиваля пройдут концерты в Красноярске, Лесосибирске, Канске, Ачинске, Минусинске, Енисейске и Шарыпове. Программы представят ведущие оркестры национальных народных инструментов России: Тувинский национальный оркестр, Национальный оркестр Республики Бурятии, оркестр национальных инструментов Театра танца Якутии им. С.А. Зверева — Кыыл Уола, Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан, Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина и студенческий коллектив Хакасского государственного университета — оркестр хакасских национальных инструментов.

Национальный оркестр народных инструментов республики Башкорстан

Помимо концертов, в рамках фестиваля пройдёт деловая программа. Заявленная тема: «Оркестр национальных народных музыкальных инструментов. Новая реальность. Перспективы развития».

Организатором фестиваля выступает Красноярская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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