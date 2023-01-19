КРАСНОЯРСК: Сибирский юношеский оркестр объявляет набор

С 3 по 15 февраля в Красноярской филармонии пройдёт IV Образовательная сессия Сибирского юношеского оркестра. В состав коллектива войдут 50 юных артистов со всей Сибири. В финале сессии молодые исполнители запишут альбом совместно с «Таврида.АРТ».

Заявочная кампания в Сибирский юношеский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Леонида Жуковского стартовала 13 января и продлится до 23 января. К участию в отборе приглашаются учащиеся детских школ искусств, музыкальных школ, средне-специальных и высших музыкальных учебных заведений в возрасте от 14 до 23 лет. К заявке на участие необходимо приложить видеозапись с исполнением одного музыкального произведения на выбор.

В период обучения молодые оркестранты будут работать над новой творческой задачей. Юные артисты получат навыки по созданию профессиональной звукозаписи и последующего преобразования результатов своих творческих усилий в цифровой музыкальный продукт. Его релиз состоится на музыкальном лейбле платформы «Таврида.Арт».

Главным событием IV Образовательной сессии Сибирского юношеского оркестра станет отчетный концерт 15 февраля, который пройдет в Красноярской филармонии. В программе выступит лауреат II премии IV Всероссийского музыкального конкурса Арина Антоносян (фортепиано).

«Каждая сессия Сибирского юношеского оркестра открывает новые возможности для коллектива. За полтора года мы испытали радость от полных залов, исполнения музыкальных премьер, первых гастролей! Сегодня СЮО – уже неотъемлемая часть музыкальной жизни Сибири. С нетерпением жду встречу с юными артистами нового набора!», – подчеркнул Леонид Жуковский.

Узнать подробнее об оркестре можно на сайте Филармонии и в группе оркестра в социальной сети «Вконтакте».

Сибирский юношеский оркестр — платформа для профессионального становления оркестровых музыкантов, созданная на базе Красноярской краевой филармонии. Зимняя сессия Сибирского юношеского оркестра организована Красноярской краевой филармонией. Партнеры проекта: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета и платформа возможностей «Таврида.Арт».

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