Красноярская филармония запустила эндаумент-фонд

Красноярская краевая филармония запустила фонд целевого капитала (эндаумент-фонд). Организация будет аккумулировать пожертвования и направлять их на сохранение и развитие музыкальной культуры Красноярского края.

Принцип работы фонда состоит в том, что расходуются не сами пожертвования, а доход от их инвестирования. Каждый следующий благотворительный взнос увеличивает возможности фонда на десятилетия вперед, что отличает его механизм работы от разовой поддержки творческих инициатив.

Привлеченные средства будут направлены на вовлечение в мир классической музыки детей и молодежи, помощь в профессиональном становлении новому поколению музыкантов, реализацию инклюзивных программ, приобретение для краевых коллективов уникальных музыкальных инструментов.

«Красноярская филармония – первая среди концертных организаций России запустила эндаумент-фонд. Мы ориентируемся на успешный опыт работы наших коллег из Государственного Эрмитажа, Российского военно-исторического общества, МГИМО и Высшей школы экономики. Для нашей команды фонд – это еще один важный инструмент для поступательного развития не только филармонии, но и всего музыкального ландшафта края на многие десятилетия вперед», – отмечает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

27 апреля эндаумент-фонд Красноярской филармонии был презентован экспертному сообществу в рамках программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2021-2023» Фонда Владимира Потанина, проходившей на базе Московской школы управления Сколково.

Уже сейчас поддержать программы фонда могут как организации, так и частные лица. Оформить разовое или регулярное пожертвование можно на сайте: krasfilfund.ru.

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