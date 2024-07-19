Красноярский симфонический оркестр записал произведения Алексея Чыргал-оола

Красноярский академический симфонический оркестр записал произведения Алексея Боктаевича Чыргал-оола – народного артиста СССР, основоположника тувинской академической симфонической музыки и первого профессионального тувинского композитора.

За три дня оркестр под управлением дирижёра Михаила Мосенкова записал пять произведений автора:

Симфоническую поэму «Алдан Маадыр»;

Симфоническую картину «Челер-оюм»;

Концерт-поэму для скрипки с оркестром в трех частях (солист — Александр Корнев);

«Поэму радости» для симфонического оркестра;

Поэму, посвящённую памяти тувинских добровольцев в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов.

«Творчество Алексея Боктаевича Чыргал-оола – это уникальный сплав традиционной тувинской музыки и классических симфонических форм. Его произведения поражают своей глубиной и эмоциональной насыщенностью. Музыка Чыргал-оола открывает перед слушателями богатый мир тувинской культуры, её традиций и духовных ценностей, и в то же время она органично вписывается в контекст мировой классической музыки. Его творчество не только обогащает музыкальное наследие Тувы, но и способствует культурному диалогу, укрепляя наше единство и взаимопонимание», – рассказал Михаил Мосенков.

Алексей Чыргал-оол – не первый композитор, к творчеству которого обращается Красноярский симфонический оркестр. С 2021 года коллектив и маэстро Михаил Мосенков работают с наследием тувинской симфонической музыки. За это время, благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, были реализованы следующие проекты: «Музыкальное наследие «Енисейская акварель Владимира Тока»», посвященный творчеству первого джазмена Тувы Владимиру Тока, а также «Музыкальное наследие «Симфония Эне-Сая»», приуроченный к 100-летию со дня рождения Ростислава Кенденбиля и 80-летию Хуреш-оола Дамба.

В записи произведений принял участие звукорежиссер Мариинского театра Илья Петров. Послушать их можно будет на краснокрасностриминговых платформах.