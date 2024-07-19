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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Красноярский симфонический оркестр записал произведения Алексея Чыргал-оола

editor
By editor
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Красноярский симфонический оркестр записал произведения Алексея Чыргал-оола

Красноярский академический симфонический оркестр записал произведения Алексея Боктаевича Чыргал-оола – народного артиста СССР, основоположника тувинской академической симфонической музыки и первого профессионального тувинского композитора.

За три дня оркестр под управлением дирижёра Михаила Мосенкова записал пять произведений автора:

  • Симфоническую поэму «Алдан Маадыр»;
  • Симфоническую картину «Челер-оюм»;
  • Концерт-поэму для скрипки с оркестром в трех частях (солист — Александр Корнев);
  • «Поэму радости» для симфонического оркестра;
  • Поэму, посвящённую памяти тувинских добровольцев в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов.

«Творчество Алексея Боктаевича Чыргал-оола – это уникальный сплав традиционной тувинской музыки и классических симфонических форм. Его произведения поражают своей глубиной и эмоциональной насыщенностью. Музыка Чыргал-оола открывает перед слушателями богатый мир тувинской культуры, её традиций и духовных ценностей, и в то же время она органично вписывается в контекст мировой классической музыки. Его творчество не только обогащает музыкальное наследие Тувы, но и способствует культурному диалогу, укрепляя наше единство и взаимопонимание», – рассказал Михаил Мосенков.

Алексей Чыргал-оол – не первый композитор, к творчеству которого обращается Красноярский симфонический оркестр. С 2021 года коллектив и маэстро Михаил Мосенков работают с наследием тувинской симфонической музыки. За это время, благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, были реализованы следующие проекты: «Музыкальное наследие «Енисейская акварель Владимира Тока»», посвященный творчеству первого джазмена Тувы Владимиру Тока, а также «Музыкальное наследие «Симфония Эне-Сая»», приуроченный к 100-летию со дня рождения Ростислава Кенденбиля и 80-летию Хуреш-оола Дамба.

В записи произведений принял участие звукорежиссер Мариинского театра Илья Петров. Послушать их можно будет на краснокрасностриминговых платформах.

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