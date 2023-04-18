Красноярскому филармоническому русскому оркестру исполняется 30 лет

23 апреля концертом на сцене Большого зала Красноярской филармонии отметит 30-летие Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина. Юбилейную программу вместе с прославленным коллективом представят группа «Яхонт», вокальный ансамбль «Лунный свет», фольклорный театр «Ладов день», театр детского танца «Орлёнок» и солисты – вокалисты Красноярска.

Красноярский филармонический русский оркестр создан в 1993 году и входит в число ведущих оркестров страны. За годы работы он дал более 2000 концертов, в репертуаре коллектива около 5000 произведений различных стилей и направлений. Немало сочинений написано современными композиторами специально для русского оркестра Красноярской краевой филармонии.

В настоящее время за дирижёрским пультом коллектива – ученик Анатолия Юрьевича Бардина, лауреат Первого Всероссийского конкурса дирижёров русских оркестров Валерий Николаевич Шелепов.

Свыше 30 артистов оркестра являются лауреатами различных конкурсов исполнителей на народных инструментах. В 2022 году оркестр был признан особо ценным объектом культурного наследия Красноярского края.

«Оркестр по праву считается одним из самых заметных на музыкальной карте страны, ежегодно представляя публике более 70 концертных программ. Решение о присвоении коллективу статуса ценного объекта культурного наследия Красноярского края, поддержанное губернатором Александром Викторовичем Уссом, – заслуженное признание многолетнего вклада артистов в музыкальную культуру Красноярья», – отмечает генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

С 30 апреля по 3 мая также в честь юбилея оркестр посетит с гастролями Абакан, Кызыл, Курагино, Шушенское и Минусинск. Зрителям территорий края и соседних республик будут представлены программы «Победа за нами», «Шедевры русского рока», «Музыка компьютерных игр», «Бременские музыканты».

Красноярский филармонический русский оркестр был удостоен звания лауреата и Золотого диплома Первого международного конкурса им. Г. Шендерёва (Владивосток, 1997), а также диплома лауреата за высокопрофессиональное проведение Всероссийского конкурса дирижёров (Красноярск, 2001). Коллектив – создатель Всероссийского конкурса дирижёров русских оркестров и Фестиваля профессиональных оркестров национальных народных инструментов «Стихия звуков».

С оркестром сотрудничали многие выдающиеся музыканты нашей страны. Это народные артисты СССР Елена Образцова, Зураб Соткилава, Иосиф Кобзон, народные артисты России Дмитрий Хворостовский, Любовь Казарновская, Ренат Ибрагимов, Татьяна Ворожцова, заслуженные артисты России Хибла Герзмава, Граф Муржа, Юрий Шишкин и многие другие солисты – вокалисты и инструменталисты.

Всемирно известный оперный певец народный артист России Дмитрий Хворостовский называл коллектив «лучшим оркестром народных инструментов России».

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