«Красный альбом» – для тех, кому достаточно лучшего © Дмитрий Носков

Известный музыкант, композитор и певец Дмитрий Носков, покоривший сердца слушателей своим исполнением репертуара Фрэнка Синатры, представляет публике свой первый русскоязычный джазовый альбом. В него вошли 9 танцевальных джазовых пьес, среди которых русские переводы хитов Фрэнка Синатры, переосмысленные забытые шедевры советского джаза и авторские композиции. Такой подход к контенту делает альбом многоплановым и интересным для всех, кто ценит и любит искусство джаза.

Русскоязычные джазовые альбомы с мужским вокалом – явление крайне редкое, если не сказать исключительное. Создавая «Красный альбом», Дмитрий Носков придерживался самых высоких стандартов качества и полностью исключил любые компромиссы. В работе приняли участие 80 профессиональных джазовых и академических музыкантов. Дирижером и со-продюсером альбома выступил известный музыкант, композитор, педагог и дирижёр Сергей Богданов. Запись производилась на одной из самых лучших студий Санкт-Петербурга DOBROLET, звукорежиссёром проекта стал Александр Михлин – декан кафедры звукорежиссуры «Российской Академии музыки им. Гнесиных». Аранжировки были созданы лучшими джазовыми аранжировщиками России: Алексеем Чернаковым, Кристиной Крит, Ксенией Акимовой, а также солистом оркестра Игоря Бутмана – Ильёй Морозовым.

«Красный альбом» выходит только на аналоговых носителях – виниле и CD.

Фото © PR-сопровождение артиста