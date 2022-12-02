«Красный Крест: ген человечности»: вышел документальный фильм о Российском Красном Кресте

В соцсетях Одноклассники и ВКонтакте вышел документальный фильм о Российском Красном Кресте — «Красный Крест: ген человечности». Проект был реализован компанией Agenda Media Group при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Красный Крест: ген человечности» — фильм-размышление о природе человеческой помощи другим людям в контексте всей многолетней истории Российского Красного Креста. Ведущим проекта стал российский актер театра и кино — Иван Добронравов. От первого лица он ведёт рассказ о ключевых исторических событиях, а также о современной деятельности главного гуманитарного агентства страны, что позволяет использование в фильме архивной хроники в сочетании с современным материалом. Съёмки проходили в 17 городах России, а также в Женеве (Швейцария) и Аддис-Абебе (Эфиопия).

«Тема поиска условного “гена человечности” показалась нам очень важной и актуальной. В этом году РКК исполнилось 155 лет и, разумеется, за это время организация была свидетелем многих исторических событий значимых для нашей страны. Однако, из года в год, принцип милосердия оставался неизменным. Мы постарались разобраться, что движет людьми, которые сделали помощь другим своим призванием, а затем донести их истории до зрителя в доступной и современной форме», – София Сафонова, креативный продюсер проекта «Красный Крест: ген человечности»

В проекте представлены герои, которые вызывают гордость — волонтёры, сотрудники и благополучатели Российского Красного Креста. Их истории призваны сформировать неравнодушную социальную позицию, мотивировать аудиторию принимать участие в добрых делах и взаимопомощи.

Дополнением проекта стал цикл из 8 документальных мини-фильмов об основных направлениях деятельности Российского Красного Креста. Сюжеты раскрывают многообразие видов помощи РКК (популяризация донорства, поиск пропавших без вести, помощь в чрезвычайных ситуациях и т.д.), а также демонстрируют масштаб гуманитарной деятельности на протяжении полутора столетий существования организации. Посмотреть фильмы можно в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках.

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