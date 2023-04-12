Креативная платформа Простор от VK запускает конкурс сценариев веб-сериалов и открытую образовательную программу

Креативная платформа Простор от VK открывает новое направление – создание веб-сериалов – и объявляет опен-колл. Участники получат возможность снять пилотную серию собственного веб-сериала в коллаборации с признанными экспертами индустрии.

Условия конкурса:

Необходимо подать сценарий пилотной серии и синопсис сезона (не более 8 серий, хронометраж каждой – до 15 минут).

Приглашаются режиссеры или команды режиссеров со сценаристами/ продюсерами (сценаристы без команды тоже могут подавать заявки, но приоритетно участие режиссеров).

Наличие портфолио будет дополнительным преимуществом.

Участников ждет насыщенная бесплатная Образовательная программа. Все желающие смогут пройти открытый онлайн-интенсив по созданию веб-сериалов и попасть на обучение в онлайн-мастерские. Авторы лучших работ, отобранных по итогам конкурса, будут готовить свои проекты вместе с кураторами мастерских к финальному питчингу.

В числе лекторов Образовательной программы и кураторов мастерских – профессионалы индустрии: Петр Внуков, шоураннер и креативный продюсер, запустивший «Звоните ДиКаприо!», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Контакт», «Сладкая жизнь»; Андрей Золотарев, сценарист таких нашумевших проектов, как «13 клиническая», «Триггер», «Лед», «Лед 2», «Призрак»; Евгений Сангаджиев, режиссер сериала «Happy End»; Егор Чичканов, режиссер и автор сериала «И снова здравствуйте!»; Илья Бурец, продюсер и креативный директор департамента собственного производства кино и сериалов онлайн-кинотеатра Иви.

Интенсив пройдет в мае и будет состоять из вводных лекций об истории и специфике направления, эволюции формата и наиболее успешных кейсах. Обучение обещает быть очень полезным, например, во время курса подробно расскажут о том, как грамотно упаковать и продать идею, а также о процессе подготовки к съемкам утвержденного проекта.

В июне стартует работа пяти мастерских. Каждую возглавят кураторы, которые поделятся своим опытом и проведут студентов от этапа подачи заявки до питчинга. Лекции будут в открытом доступе для всех. Тогда же начнется индивидуальная подготовка к защите проектов финалистов, а через месяц они будут представлены питчинговой комиссии, которая выберет пять победителей. Авторы этих проектов получат финансирование производства и кураторское сопровождение съемок пилота.

Подать заявку можно до 30 апреля в сообществе « Веб-сериалы » через чат-бота.

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